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Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea, Vodafone Park'ta Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 00:44
Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu!

LIVERPOOL 2-2 CHELSEA

GOLLER: 36' Giroud, 48' Mane, 95' Mane, 100' Jorginho

Normal süre sonucu: 1-1
İlk uzatma devresi: 2-2
Uzatmalar sonucu: 2-2

PENALTILAR

Firmino attı! 1-0
Jorginho attı! 1-1
Fabinho attı! 2-1
Barkley attı! 2-2
Origi attı! 3-2
Mount attı! 3-3
Alexander-Arnolt attı! 4-3
Emerson attı! 4-4
Salah attı! 5-4
Abraham kaçırdı! 5-4

STAT: Vodafone Park
SAAT: 22:00
HAKEM: Stephanie Frappart (Fransa)

İLK 11'LER;

LIVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Milner, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Pedro, Pulisic, Giroud

 

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 00:44
  1. LIVERPOOL
  2. CHELSEA
  3. Mane
  4. Jorginho
  5. Giroud
  6. Süper Kupa

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