Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu!
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea, Vodafone Park'ta Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.15 Ağustos 2019 Perşembe 00:44
LIVERPOOL 2-2 CHELSEA
GOLLER: 36' Giroud, 48' Mane, 95' Mane, 100' Jorginho
Normal süre sonucu: 1-1
İlk uzatma devresi: 2-2
Uzatmalar sonucu: 2-2
PENALTILAR
Firmino attı! 1-0
Jorginho attı! 1-1
Fabinho attı! 2-1
Barkley attı! 2-2
Origi attı! 3-2
Mount attı! 3-3
Alexander-Arnolt attı! 4-3
Emerson attı! 4-4
Salah attı! 5-4
Abraham kaçırdı! 5-4
STAT: Vodafone Park
SAAT: 22:00
HAKEM: Stephanie Frappart (Fransa)
İLK 11'LER;
LIVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Milner, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah
CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Pedro, Pulisic, Giroud
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