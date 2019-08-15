Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu! Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea, Vodafone Park'ta Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

LIVERPOOL 2-2 CHELSEA GOLLER: 36' Giroud, 48' Mane, 95' Mane, 100' Jorginho Normal süre sonucu: 1-1

İlk uzatma devresi: 2-2

Uzatmalar sonucu: 2-2 PENALTILAR Firmino attı! 1-0

Jorginho attı! 1-1

Fabinho attı! 2-1

Barkley attı! 2-2

Origi attı! 3-2

Mount attı! 3-3

Alexander-Arnolt attı! 4-3

Emerson attı! 4-4

Salah attı! 5-4

Abraham kaçırdı! 5-4 STAT: Vodafone Park

SAAT: 22:00

HAKEM: Stephanie Frappart (Fransa) İLK 11'LER; LIVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Milner, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Pedro, Pulisic, Giroud

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