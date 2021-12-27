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Spor Süper Kupa maç bileti satışa çıktı mı? Süper Kupa maç bileti fiyatı
Spor

Süper Kupa maç bileti satışa çıktı mı? Süper Kupa maç bileti fiyatı

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Katar’da oynanacak olan Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 22:11:00 -
Süper Kupa maç bileti satışa çıktı mı? Süper Kupa maç bileti fiyatı

Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Peki, Katar’da oynanacak maçın biletleri satışa çıktı mı?

Süper Kupa maç bileti satışa çıktı mı? Süper Kupa maç bileti fiyatı

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ahmed Bin Ali Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Katar Futbol Federasyonunun internet sitesinden satışa sunuldu. Futbolseverler, belirtilen kuralları yerine getirmek koşuluyla bilet alabilecek" ifadeleri kullanıldı.

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