Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinde 5 Ocak'ta karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Antalyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Kupa finalinde 5 Ocak'ta karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Antalyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa mücadelesinin hakemi belli oldu.
TFF, karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.
İki takım arasındaki mücadele, 5 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.