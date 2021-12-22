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Spor Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Spor

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinde 5 Ocak'ta karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Antalyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 16:52:00 -
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinde 5 Ocak'ta karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Antalyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa mücadelesinin hakemi belli oldu.

TFF, karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.

İki takım arasındaki mücadele, 5 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

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