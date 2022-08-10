Süper Kupa finali ne zaman hangi kanalda? Real Madrid-Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta?
2022 UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Futbolseverler Real Madrid ile Eintracht Frankfurt'u karşı karşıya getirecek maçın ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Eintracht Frankfurt maçı şifreli kanalda mı?
Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi Eintracht Frankfurt, Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Peki, Süper Kupa finali şifresiz nasıl izlenir?
Süper Kupa finali ne zaman hangi kanalda? Real Madrid-Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta?
Real Madrid-Eintracht Frankfurt 10 Ağustos Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda (TSİ) 22.00'de başlayacak müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Michael Oliver düdük çalacak. Mücadele Tv 8,5 ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
Taraflar 62 yıl sonra Avrupa'da yeniden final oynayacak. Daha önce 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde iki ekip karşılaşırken, Real Madrid sahadan 7-3'lük skorla galip ayrılıp, kupayı üst üste 5. kez müzesine götürmüştü.
Öte yandan, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), UEFA Süper Kupa'da ilk kez uygulanacak. Yeni sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacak.
Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 7 kez mücadele ederken 4 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Eintracht Frankfurt ise ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıkacak.