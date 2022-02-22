Süper güç Çin'den Rusya açıklaması

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, tırmanarak devam ediyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki ülkeler de krizle ilgili görüşlerini bildiriyor. Konuyla ilgili nasıl bir tavır koyacağı en çok merak edilen ülkeler arasında yer alan Çin'den de krize ilişkin açıklama geldi.

Tüm tarafları itidalli olmaya çağırdılar

Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi bağımsız olarak tanımasının ardından, Ukrayna kriziyle ilgili tüm tarafları itidalli olmaya ve gerilimi artırabilecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdı.

"Çözüm için her türlü çabayı göstermeye hazırız"

Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna ile ilgili acil toplantısında yaptığı çok kısa açıklamalarda, Pekin'in krize diplomatik bir çözüm için her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını ve teşvik ettiğini söyledi.