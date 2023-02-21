Süper etkili yiyecek! Hem hafıza hem diyet meyvesi acai üzümü: Aç kalınca birebir! Gizlenen gerçek tarifi

Acai üzümü dünyanın popüler yiyecekleri arasında yer alıyor. Çünkü hem faydaları saymakla bitmiyor hem de kilo aldırmıyor. Süper meyve olarak bilinen bu meyve hem hafıza güçlendirici hem diyet meyvesi. Bu süper meyve genellikle yemeklerle birlikte tüketiliyor. ACAİ üzümünü günlük rutininize dahil etmeden önce alerjik reaksiyonlarınızı kontrol edin. Kanserin en büyük düşmanı ayrıca Kansere karşı en etkili meyve...

Kanserli hücreleri öldürmede çok zaferli olduğu ispatlanan Orta ve Güney Amerika’ya has olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen acai meyvesi, kızılcık, frambuaz, böğürtlen, çilek ve yaban mersininden daha zengin bir antioksidan kaynağıdır.

Acai berry nedir?

Acai meyvesi orijinal olarak amazon ormanlarında yetişen zengin antioksidan özelliği taşıyan genellikle görüntü olarak yaban mersinine benzetilen mor renkli bir üzüm yani meyvedir. Çoğunlukla acai üzümü olarak bilinmektedir. Bu haliyle market raflarında da yerini almıştır. Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yetişen acai üzümü koyu mor ve çekirdekli bir meyve. Tadı böğürtlen ve şekersiz çikolata arasında tarif edilir.

Araştırmalara göre, 2009 senesinde gerçekten popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu sebeple onları Orta ve Güney Amerika dışında rastgele bir yerde bulmak zordur.

Bu surattan toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı. Bazı meyvelerin natürel şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri değişik meyvelere oranla daha düşük şeker oranına sahip.

Acai berry meyvesi nasıl tüketilir?

Acai meyvesi Türkiye de özellikle meyve formunun dışında toz halinde de tüketilmektedir. Bu şekilde özenli kurtularak acai meyvesinden elde edilen toz formunu içeceklere ve yoğurtlara konulmakta ve o şekilde tüketilmektedir.

BESİN DEĞERLERİ 100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE;

Kalori: 70

Karbonhidrat: 16

Yağ: 50

Proteinden: 4

A vitamini: 750 IU

Kalsiyum: 20mg

Sodyum: 10 mg

Lif: 2g

Şeker: 2g bulunuyor.

ACAİ ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI

Acai üzümü yağ oranı yüksek ve şeker oranı düşüktür. Bu yüzden kilo aldırmaz ve kilo vermeye yardımcıdır. 70 kaloridir.

Acai üzümü , yaban mersini , kızılcık gibi antioksidan bakımından zengin diğer meyvelere göre daha yüksek oranda antioksidan sağlar.

Kolesterolü düşürür

Kalp hastalığı ve diyabete karşı korur

Kanser önleyici etkiye sahiptir

Acai üzümü İçerisindeki birçok bitki bileşiği yaşa bağlı beyin hasarını önleyebilir. Birçok çalışma, laboratuvar farelerinde böyle bir koruyucu etki göstermiştir. Bir çalışmada, açai meyvesi yaşlanan farelerde hafızayı geliştirmeye yardımcı oldu.

Sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı önler

Bilişsel işlevleri geliştirir

Hücresel sağlığı iyileştirir

Enerjiyi artırır

Cildi nemlendirir

Saçı güçlendirir