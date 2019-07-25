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Süper buğdaylar elle tek tek hasat edildi

Türk bilim adamları tarafından geliştirilen soğuk ve kuraklığa karşı toleranslı buğdaylar elle tek tek hasat edildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:20
Süper buğdaylar elle tek tek hasat edildi

Türk bilim adamları tarafından geliştirilen soğuk ve kuraklığa karşı toleranslı buğdaylar elle tek tek hasat edildi.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesin ülkemizdeki buğday üretiminde devrim oluşturacak bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 6 yıldır yürütülen çalışmalar sonucunda soğuk ve kuraklığa dayanıklı anaçlar üzerinde yapılan melezleme çalışmaları sonuç verdi. Bu şekilde çevresel etkenlerden dolayı ortaya çıkan ürün kaybı ortadan kaldırılmış olacak.Bu kapsamda üniversite yerleşkesi içerisinde yetiştirilen buğday çeşit adaylarını hasadı bugün yapıldı.Hasat olgunluğuna ulaşan buğday hatları elle teker teker hasat edildi. Büyük bir özenle hasat edilen başaklar daha sonra laboratuvara götürüldü. Burada tek başak harman makinesi yardımı ile buğday taneleri tek tek başaklarından ayrıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Karaköy, buğday ıslah çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Biliyorsunuz son dönemlerde değişen iklim koşulları, ürünler üzerinde olumsuz bazı etkilerde bulunmaktadır. Geride bıraktığımız son 18 yılda defalarca yüksek sıcaklık rekorları kırıldı. Dünya için kritik sınır 2 derecedir. Uzmanlar, 2030 yılına kadar küresel sıcaklık artışının 1.5 santigrat dereceyi aşacağı uyarısında bulunmaktadır.İki derecelik ısınmanın çok da önemli olmadığını düşünenler olabilir. Ancak 1 derecelik bile bir artış çok önemli çevresel değişimleri beraberinde getirebilecektir. Bununda günümüzde özellikle buzulların erimesi, ülkemiz ve dünyada iklimin değişmesi noktasında kendisini göstermekte ve ister istemez alanlarda yetiştirilen ürün çeşitlerinin geliştirilmesi ve AR-GE çalışmalarınınyapılması çok büyük önem kazanmaktadır. Bu kapsamda biz özellikle abiyotik stres koşulları dediğimiz; sıcaklık, kuraklık, kış soğuğu ve benzeri koşullara dayanıklılık önem kazanmaktadır. Bizimde amacımız burada özellikle yetiştirilen şuanda kullanılan çeşitlerde gördüğümüz eksiklikleri ve bahsettiğimiz iklimsel değişimlerde abiyotik stres koşullarına dayanıklı daha verimli daha kaliteli hastalık ve zararlı kara daha toleranslı yeni çeşitlerin geliştirilmesi için melezleme ıslah çalışmalarımız kapsamında elde ettiğimiz hatlarımız var. Bu kapsamda şu anda önümüzde 1-2 yıl içerisinde Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezinetescil edilmek üzere sunacağımız çeşit adaylarımız var" dedi.



Tek tek toplandı tane tane ayrıldı


Karaköy, başakları teker teker hasat ettiklerini ve teker teker harman yaptıklarını ifade ederek, “Bizim geliştirdiğimiz hatlarımıza ait tohumlar henüz az sayıdalar. Eldeki tohum miktarına göre iki üç sıra ekimler yaptık. Bunları yıl boyunca gözlemledik.Kıştan nasıl etkilendiler, sapa kalkma döneminde durumları nasıl. Bunların her birini not aldık, her birini gözlemledik. Tabi Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezinin teknik talimatları doğrultusunda biz gözlemlerimizi ve ölçümlerimizi değerlendirdik. Sonrasında hasat olgunluğuna gelen bitkilerimizi çok hassas bir şekilde teker teker hasat ettik. Hasattan sonra biz bu bitkilerin başakları üzerinde gözlemler yaptık. Örneğin başakta başakçık sayısı nedir? Başakta tane sayısı nedir? Başakta tane ağırlığı ne kadardır? Bunlar bizim için verim kriterleri bakımından son derece önemlidir. Çünkü başakta ne kadar fazla sayıda tane oluşur ve bu tane iriliği dolgunluğu yüksek olursa verimi o kadar fazla etkileyecektir" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:20
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