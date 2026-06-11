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Gündem Sünnette dehşet! ‘Havaya ateş açma çocuklar var’ dedi, ayaklarından ve kafasından vurularak öldürüldü
Gündem

Sünnette dehşet! ‘Havaya ateş açma çocuklar var’ dedi, ayaklarından ve kafasından vurularak öldürüldü

Yeniakit Publisher
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Sünnette dehşet! ‘Havaya ateş açma çocuklar var’ dedi, ayaklarından ve kafasından vurularak öldürüldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde torununun sünnet eğlencesinde komşusunu silahla ateş ettiği için uyaran 62 yaşındaki Şadan İrili, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli ise vurularak yaralandı.

Olay, 8 Haziran'da Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi’nde meydana geldi. Şadan İrili, ailesiyle birlikte evinin önünde torununun sünnet eğlencesini yaparken, komşusu Nevzat Onur, kapının önüne gelip tabancasıyla havaya rastgele ateş açmaya başladı.

Şadan İrili, komşusunun yanına giderek, "Neden silahla ateş ediyorsun? Burada çocuklar ve aileler var" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Nevzat Onur, elindeki tabancayla önce Şadan İrili'nin bacaklarına, ardından başına doğru ateş açtı. İrili, yere yığıldı.

BABASININ VURULDUĞUNU GÖRÜNCE ATEŞ ETTİ

Babası Şadan İrili'nin vurulduğunu gören aynı isme sahip olan oğlu Şadan İrili ise evdeki bulundurma ruhsatlı tabancasını kaparak kaçmaya çalışan Nevzat Onur'a arkasından ateş açtı.

Kolundan vurulup yaralanan Onur ile Şadan İrili, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Şadan İrili’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Nevzat Onur ile emniyete götürülen Şadan İrili’nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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