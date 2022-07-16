  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sünnet düğünündeki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı
Yerel

Sünnet düğünündeki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kanlı sünnet düğününün ayrıntıları belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 20:00:00 -
Sünnet düğünündeki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününde iki aile arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. İddiaya göre, sünnet düğününde Vedat Y. (50) ile Yılmaz A. (50) arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine, Vedat Y.’nin oğlu Atakan Y. (17) yanında bulunan tabancayla Yılmaz A.’ya ateş etti. Babalarının vurulması üzerine Emre A. (23) ve Yusuf A. da (25) tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde Atakan Y., Seyhan Y. ve Yılmaz A.’nın öldüğü tespit edildi. Ağır yaralan Vedat Y. ile birlikte çevrede bulunan ve kurşunların isabet ettiği A.S., A.M. ve S.Ç. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Emre A. ve Yusuf A. jandarmaya teslim oldu. Emre A.’nın Aydın’da jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı ve abisi Yusuf A.’nın ise Edirne’de Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23