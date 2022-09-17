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Yerel Sungurlu'da tır otomobile çarptı: 4 yaralı
Yerel

Sungurlu'da tır otomobile çarptı: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, seyir halindeki tırın önündeki otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çıkarak iş yerine girmekten son anda kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 21:20:00 -
Sungurlu'da tır otomobile çarptı: 4 yaralı

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet T. yönetimindeki 26 B 7466 plakalı tır, Hitit Kavşağı'na geldiği sırada önünde seyir halinde olan Sefa Ö. yönetimindeki 06 DD 9604 plakalı otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savrulmaya başladı. Yol kenarında bulunan bir işyerinin önündeki kaldırıma çıktı. Otomobilin işyerine girmeden durması faciayı önledi. Kazada tır sürücüsü ve otomobilde bulunan Orhan U., Alper U. , Elif Nur U. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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