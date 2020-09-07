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Ekonomi SunExpress'den dış hat uçuşları için esnek bilet uygulaması
Ekonomi

SunExpress'den dış hat uçuşları için esnek bilet uygulaması

SunExpress misafirleri, bugünden itibaren 31 Ekim 2020 tarihine kadar yapacakları ve son uçuş tarihi 31 Mart 2021 olan İzmir ve Anadolu destinasyonları kalkışlı ve varışlı tüm dış hat uçuş rezervasyonlarını, orijinal uçuş tarihlerinden 15 gün öncesine kadar hiçbir değişiklik ücreti ödemeden değiştirebilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:41:52 -
SunExpress'den dış hat uçuşları için esnek bilet uygulaması

İSTANBUL (AA) - SunExpress, pandemi sürecinde misafirlerinin daha rahat seyahat edebilmelerini sağlamak amacı ile dış hat uçuşlarında uçuş rezervasyonu olan yolcularına maksimum esnekliğe sahip yeniden rezervasyon avantajı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle birlikte SunExpress misafirleri, bugünden itibaren 31 Ekim 2020 tarihine kadar yapacakları ve son uçuş tarihi 31 Mart 2021 olan İzmir ve Anadolu destinasyonları kalkışlı ve varışlı tüm dış hat uçuş rezervasyonlarını, orijinal uçuş tarihlerinden 15 gün öncesine kadar hiçbir değişiklik ücreti ödemeden değiştirebilecek.

Sadece bir defaya mahsus sunulan bu esnek bilet uygulamasıyla birlikte yolcular, dilerlerse son uçuş tarihi 31 Ekim 2021 olmak kaydıyla aynı rotadaki farklı bir uçuş için yeniden rezervasyon talebinde bulunabilecekler.

SunExpress'in web sitesi sunexpress.com veya SunExpress mobil uygulaması üzerinden doğrudan yapılan rezervasyonlar ve seyahat acenteleri gibi diğer rezervasyon kanalları üzerinden yapılan bilet işlemleri için geçerli olan bu uygulama ile misafirler, İzmir ve Anadolu destinasyonları kalkışlı ve varışlı tüm dış hat uçuş rezervasyonlarını değiştirebilecek. Tarife değişikliği yapmak isteyen yolcular ise sadece ilgili değişiklikten doğan ücret farkını ödeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Satış Müdürü Michael Schober, şunları kaydetti:

"Yolcularımıza sunduğumuz yeni esnek bilet teklifimizle misafirlerimizin yurt dışı seyahatlerini endişe duymadan gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Sunduğumuz bu esneklik sayesinde, seyahat acentelerimiz de müşterilerine SunExpress'i gönül rahatlığıyla önerebilir ve böylece 2020 komisyon modelimizden yararlanabilirler."

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