SUNAR’ın markaları 100’ün üzerinde ülkede 'Güçlü Türkiye' için var

S unar Şirketler Grubu’nun bünyesinde Sunar Özlem, Sunar Mısır, Elita Gıda, NÇS Tarım, Sunar Pazarlama ve Sunar NP şirketlerinin bulunduğunu belirten Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, ürettikleri katma değerli ürünlerle 100’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı.

KALİTE VE HİZMET ÖN PLANDA

Özkan, “Çukurova’da mısır tarımının öncüsü olan, sanayide yenilikçi yatırımlar yapan, doğaya ve insana değer katan Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleriyle anılan Sunar, bugün dünya çapında saygın bir marka haline geldi. Daima istikrar, kalite ve hizmeti ön planda tutan Sunar, yatırımda hız kesmeyerek başarılarını üst seviyelere taşıyor” dedi. Özkan, geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladıkları Sunar Şirketler Grubu Kurucusu merhum Hacı Nuri Çomu’nun attığı sağlam temeller üzerinde yükseldiğini belirterek, “Şeref Başkanımız Hüseyin Nuri Çomu’nun vizyoner hamleleriyle ortaya çıkan ürün ve markalarımızla dünyanın dört bir yanında milyonlarca tüketiciyle buluşuyoruz” diye konuştu.

TURQUALITY MARKA TEŞVİK PROGRAMI

Yıllık 1 milyon ton hububat ve yağlı tohum işleyen Sunar’ın, ürettiği katma değeri yüksek ürünler sayesinde Uzakdoğu’dan Amerika’ya kadar dünyanın çeşitli bölgelerindeki pazarlarda küresel ölçekteki oyuncularla rekabet halinde olduğuna dikkat çeken Özkan, “Sunar şirketleri Türkiye’nin nişasta, glikoz ve mısır yağı ihracatında önemli aktörlerden biri. Sunar, Türk malı kalitesini dünyaya tanıtmak, markasının yurtdışında pazar payını artırmak üzere Ticaret Bakanlığı desteğiyle Turquality-Marka Teşvik Programı’na, ciddi bir denetim sürecinin sonunda dahil oldu” diye konuştu.

‘HÜNER’ markamız raflarda

Sunar Şirketler Grubu’nun sektöründe lider marka olan ‘Hüner’le yeni bir hamle yaptığını belirten Özkan, “Türkiye’de lezzet ustası olan herkesin yakından tanıdığı Hüner, ayçiçek yağı, mısır yağı ve un ürün gamıyla hızlı tüketim ürünleri pazarında yerini aldı. Mutfak profesyonellerine özel markamız ‘Hüner Profesyonel’le de ayçiçek yağı, mısır yağı ürünlerimizle ev dışı tüketim kanalında ‘Usta İşi’ lezzetlerin sırrı olmaya devam ediyoruz” dedi.

SEKTÖRÜN İLK AR-GE MERKEZİ

Gıda ve tarım alanındaki faaliyetlere ek olarak son yıllarda farklı endüstrilere de hizmet vermek amacıyla ürün çeşitliliğini artırdıklarını vurgulayan Özkan “Sektörünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge merkezini kurarak, bugün ürün gamımızı gıda, hayvancılık, tekstil, kâğıt, oluklu mukavva, tutkal, kimya sanayii ve yapı sektörü gibi alanlarda oldukça geniş yelpazeye hitap eden katma değerli ürünlerle çeşitlendirdik” dedi. Özkan, “Yağlı tohumu tarladan alıp modern entegre tesislerde özenle işledikten sonra üstün lezzetli sıvı yağ olarak son tüketiciye ulaştıran Elita Gıda ve grubumuzun diğer şirketleri, ISO 500, İkinci 500, TİM 1000 gibi listelerde ve ayrıca saygın ekonomi dergilerince hazırlanan araştırma listelerindeki yükselişini sürdürüyor” diye konuştu. Tarımsal sanayide 45, mısır nişastası üretiminde 35 yılı geride bırakan Sunar Şirketler Grubu’nun yüksek katma değerli üretim hedefiyle kurduğu Sunar NP, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında değerlendirilen ‘International Business Awards’ (Stevie Awards) kapsamında iki ödül birden aldı. Tamamen doğal bir ürün olan mısırdan Türkiye’de ilk thermoplastik nişasta ve biyopolimerler üreten Sunar NP, 2015 yılında TÜBİTAK destekli “Thermoplastik Nişasta Bazlı Ekolojik Hammaddelerin Geliştirilmesi” projesinde ilk uluslararası ödülünü almış oldu.

BİYOÇEŞİTLİLİĞE DOST HAMMADDE

Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, uzun soluklu Ar-Ge, pazar ve know-how araştırmaları sonucunda gerçekleştirilen yatırımla thermoplastik nişasta ve biyopolimerler üretimine başlayan Sunar NP’nin Türkiye’ye armağan ettiği bu ödüllerin anlamlı olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın ‘Yerli’ ve ‘Milli’ vurgusu çerçevesinde artırdığımız inovatif ürün çalışmalarımızın karşılığını almaktan mutluyuz. Pandemi sürecine rağmen kendi Ar-Ge personelimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımızla ülkemizin ihtiyacını karşılayacak kapasitede nişastadan biyopolimerler üreten yatırımımızı hayata geçirmiş olmaktan mutluyuz. Bu yatırımımızla Türkiye ve Avrupa’daki plastik üreticileri için insan, çevre ve biyoçeşitliliğe dost hammaddede çözüm ortağı olduk” dedi.