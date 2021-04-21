Sunar Özlem’e TSE’den ‘Güvenli Üretim’ belgesi

Pandemi sürecinin gerektirdiği tüm yasal tedbirleri almasının yanı sıra özel önlemlerin alındığı Sunar Şirketler Grubu’nun un ve yem sektöründe öncü şirketi ‘Sunar Özlem’e TSE tarafından ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ verildi.

Daha önce TSE tarafından Sunar Mısır ve Elita Gıda’ya verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi, temelleri 1976 yılında Kurucu Başkan merhum Hacı Nuri Çomu tarafından atılan Sunar Şirketler Grubu’nun ilk sanayi kuruluşu Sunar Özlem’e de verildi.

Salgının başladığı andan itibaren yasal zorunlulukların yanı sıra sektöre öncü olacak iyileştirme yatırımları yaptıklarını belirten Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, “Bünyemizdeki bir şirketimiz daha denetleme sürecinden başarıyla geçerek Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı. Sunar Şirketler Grubu olarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki tüketicilerimize hiçbir sıkıntı yaşatmadan güvenli ürün tedarikimizi sürdürüyoruz. Salgın sürecinin geride kalacağına inanıyoruz. Fakat bu önlemleri kalıcı olarak almaya devam edeceğiz” dedi.

Un ve yem sektörünün köklü şirketi Sunar Özlem, Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kurulu arasında bir önceki yıla göre 103 sıra yükselerek listenin 131’inci sırasında yer almıştı.