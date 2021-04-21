  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sunar Özlem’e TSE’den ‘Güvenli Üretim’ belgesi
Ekonomi

Sunar Özlem’e TSE’den ‘Güvenli Üretim’ belgesi

Un ve yem sektörünün Türkiye’deki öncü şirketlerinden Sunar Özlem, pandemi süreciyle ilgili Türk Standartları Enstutüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm kriterleri başarıyla tamamlayarak ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 15:39:00 -
Sunar Özlem’e TSE’den ‘Güvenli Üretim’ belgesi

Pandemi sürecinin gerektirdiği tüm yasal tedbirleri almasının yanı sıra özel önlemlerin alındığı Sunar Şirketler Grubu’nun un ve yem sektöründe öncü şirketi ‘Sunar Özlem’e TSE tarafından ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ verildi.

Daha önce TSE tarafından Sunar Mısır ve Elita Gıda’ya verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi, temelleri 1976 yılında Kurucu Başkan merhum Hacı Nuri Çomu tarafından atılan Sunar Şirketler Grubu’nun ilk sanayi kuruluşu Sunar Özlem’e de verildi.

Salgının başladığı andan itibaren yasal zorunlulukların yanı sıra sektöre öncü olacak iyileştirme yatırımları yaptıklarını belirten Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, “Bünyemizdeki bir şirketimiz daha denetleme sürecinden başarıyla geçerek Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı. Sunar Şirketler Grubu olarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki tüketicilerimize hiçbir sıkıntı yaşatmadan güvenli ürün tedarikimizi sürdürüyoruz. Salgın sürecinin geride kalacağına inanıyoruz. Fakat bu önlemleri kalıcı olarak almaya devam edeceğiz” dedi.

Un ve yem sektörünün köklü şirketi Sunar Özlem, Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kurulu arasında bir önceki yıla göre 103 sıra yükselerek listenin 131’inci sırasında yer almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO’da şok ayrılık! Ortalık karıştı
Medya

EDHO’da şok ayrılık! Ortalık karıştı

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Tipi, Macit'i boğarak öldürdü. Final ..
Bir coin asırlık devleri solladı
Ekonomi

Bir coin asırlık devleri solladı

Espriyle hayat bulan kripto para birimi Dogecoin dünya devlerinin arasına girdi. 50 milyar doları bulan Dogecoin'in değeri Ford Motor Co. ve..
Abdurrahman Dilipak: Covid'i hafife almıyorum ama aşı olmayacağım
Sağlık

Abdurrahman Dilipak: Covid'i hafife almıyorum ama aşı olmayacağım

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay