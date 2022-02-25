Sumudica'dan sürpriz Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın devre arasında Romanya'dan kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Marius Sumudica, Rumen basınına yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Cicaldau ve Morutan'dan vazgeçtiğini söyledi.

Galatasaray, sezon başında 10 milyon euro ödediği Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'dan memnun kalmadı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Morutan ile Cicaldau'dan kurtulmak istediği iddia edildi. İddianın sahibi ise son olarak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica.

SUMUDICA: 'GALATASARAY İKİSİNDEN VAZGEÇTİ'

Rumen teknik adam, ülke basınına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Morutan ve Cicaldau'nun durumu kötü. Morutan çok yetenekli bir oyuncu ama yavaş, hızlı değil ve Türkiye'de oynayamıyor, izole edilmiş durumda, onu zirvenin arkasına koymak, ona özgürlük vermiyor. Cicaldau'nun baskısı tükenmiş değil. Sabit duruyor. Hiç göze çarpmıyor. Bildiğim kadarıyla Galatasaray ikisinden de vazgeçti.

Geldikleri günden bu yana performanslarıyla eleştirilen 2 oyuncu için Galatasaray, sezon başında 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi.