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Spor Sumudica'dan mağlubiyet yorumu
Spor

Sumudica'dan mağlubiyet yorumu

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kasımpaşa'ya kaybedilen müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 17:24:00 -
Sumudica'dan mağlubiyet yorumu

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa’ya 2-0 yenildikleri maçın ikinci yarısını kötü oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Rumen teknik adam, ikinci yarı istedikleri performansı sergiliyemediklerini dile getirerek, "Oyun anlamında ilk yarı ile ikinci yarı arasında ciddi fark vardı. Kornerden gol yedik ve ardından gardımız düştü. Bunun için herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Hafta içinde yapacağımız toplantıda futbolcularımızla bunları konuşup, çözümlerine bakacağız." diye konuştu.

Marius Sumudica, iyi oyunculara sahip olduklarını ve şu an transfer hakkında konuşmak istemediğini belirterek, "Adana Demirspor ve Altay maçında biraz daha ofansif oynamış olabiliriz ama bugün neler geliştiğini ben de anlamadım. Hafta içinde bunun çözümlerine bakacağız. Hiçbir zaman kameraların önüne çıkıp oyuncularımı eleştirmedim. Bu içimizdeki bir problem. Hafta içinde çözümlerini beraber arayacağız." ifadelerini kullandı.

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