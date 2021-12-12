  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sumudica veda etti!
Spor

Sumudica veda etti!

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u konuk etti ve sahadan 6-2 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Malatya ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica, tribünlere dönerek "Bitti, buraya kadar" şeklinde el salladı. Rumen çalıştırıcının bu hareketi takımdan ayrılacak şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 18:43:00 - 2021-12-12 18:44:04
Sumudica veda etti!

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u konuk etti ve sahadan 6-2 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Malatya ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica, tribünlere dönerek "Bitti, buraya kadar" şeklinde el salladı. Rumen çalıştırıcının bu hareketi takımdan ayrılacak şeklinde yorumlandı. 

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Maçta 2-1 öne geçmesine karşın Malatya temsilcisi sahadan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından teknik direktör Marius Sumudica, tribünlere gitti "Bitti, buraya kadar" şeklinde el hareketi yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bill Gates: Devrim niteliğinde değişiklikler yaşanacak
Teknoloji

Bill Gates: Devrim niteliğinde değişiklikler yaşanacak

Bill Gates, sanal gerçeklik projesi metaverse'ü överek iş dünyasında devrim niteliğinde bir değişim yaşanacağını iddia etti.
Adana Demirspor-Giresunspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor-Giresunspor maçı özeti
Spor

Adana Demirspor-Giresunspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor-Giresunspor maçı özeti

Adana Demirspor-Giresunspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor-Giresunspor maç sonucu kaç kaç bitti? Adana Demirspor-Giresunspor maçı kim yendi? ..
Eli kanlı teröriste alman ödülü
Gündem

Eli kanlı teröriste alman ödülü

Haçlı Batı kahpeliğe doymuyor. Almanya, 2021 Weimar İnsan Hakları Ödülü’nü tutuklu terörist Selahattin Demirtaş’a verdi. Almanya Kültür Baka..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay