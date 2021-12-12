Sumudica veda etti!
Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u konuk etti ve sahadan 6-2 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Malatya ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica, tribünlere dönerek "Bitti, buraya kadar" şeklinde el salladı. Rumen çalıştırıcının bu hareketi takımdan ayrılacak şeklinde yorumlandı.
Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u konuk etti ve sahadan 6-2 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Malatya ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica, tribünlere dönerek "Bitti, buraya kadar" şeklinde el salladı. Rumen çalıştırıcının bu hareketi takımdan ayrılacak şeklinde yorumlandı.
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Maçta 2-1 öne geçmesine karşın Malatya temsilcisi sahadan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadelenin ardından teknik direktör Marius Sumudica, tribünlere gitti "Bitti, buraya kadar" şeklinde el hareketi yaptı.