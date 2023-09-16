Sumudica da çare olamadı! Kayseri galip, Gaziantep sıfırda kaldı...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazanarak namağlup serisini devam ettirdi. İşte maçın detayları...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazanarak namağlup serisini devam ettirdi. İşte maçın detayları...
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Mondihome Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.
Ev sahibinde Mame Thiam (6 ve 89) attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçlarla Kayserispor namağlup olarak puanını 9'a yükseltti.
Gaziantep ise 0 puanda kaldı.
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