Sülün Osman taktiğiyle mahkemeyi esir aldı: "Sanık Ekrem"den rüşvet villalarına tek kelime yok!

SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 407 sanıklı "çıkar amaçlı suç örgütü" davasındaki tavrını sert bir dille eleştirdi. Ceza yargılaması tarihinde görülmemiş bir usulsüzlükle, daha kimlik tespiti bile yapılmadan mahkemeyi yarım saatlik "siyasi nutukla" esir alan İmamoğlu’nun, aslında rüşvet iddiaları karşısında tam bir suskunluğa gömüldüğü ortaya çıktı. İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı…

 ALİ KARAHASANOĞLU 

Fiilen avukatlık yaptığım dönemde, gerek üçkağıtçı borçlularla muhatap olduğumuzdan.

Gerekse, resmen dolandırıcılığı kendisine meslek edinen birçok kişiden alacak tahsil ederken çevirdikleri numaraları göre göre..

Sülün Osman’ların ciğerini öğrendik..

Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı da tam bir Sülün Osman’lık..

Bir gün hırlar..

Ertesi günü kuzu gibi olur..

YAZIYI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

