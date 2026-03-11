Tavuk hazırlarken bu hatayı yapmayın: Uzmanlardan kritik uyarı, bakteri detayı

Mutfakta yaygın olarak yapılan bir işlem, gıda zehirlenmesi riskini beklenenden çok daha fazla artırabiliyor. Bakterilerin hızla yayılmasına neden olan bu alışkanlıktan uzak durmak, daha güvenli ve sağlıklı sofralar kurmanın en önemli adımlarından biri. Günlük mutfak rutinlerinde sıkça tekrarlanan bu hatayı öğrenmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçmenize yardımcı olabilir.