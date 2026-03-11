  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'e silah sattığı ortaya çıkan Türk savunma sanayi şirketinden şok eden karar! Herkes 'Bu resmen uyanıklık' diyor Bulaşık makinesindeki kireci söküp atıyor! 1 kaşık dökmeniz yeterli... Bu basit yöntem ne? Osmanlı'nın İstanbul'daki son selatin külliyesi: Laleli Camii Türkiye beşik gibi sallanıyor! Aynı gün 3 ilde deprem! Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan yorum Türkiye'ye yıllardır verilmeyen Patriot'lar bir anda Malatya'da belirdi! Arkasındaki gerçek sinirlerinizi bozacak İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı: Lider oldu ama her şeyini kaybetti... Emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi Tavuk hazırlarken bu hatayı yapmayın: Uzmanlardan kritik uyarı, bakteri detayı Emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler ve maaşların hesaba yatacağı tarih belli oldu Çılgına dönecekler: Türkiye Hisar hava savunma sistemini aktif etti
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Tavuk hazırlarken bu hatayı yapmayın: Uzmanlardan kritik uyarı, bakteri detayı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Tavuk hazırlarken bu hatayı yapmayın: Uzmanlardan kritik uyarı, bakteri detayı

Uzmanlar tavuk yemeği hazırlarken mutlaka dikkat edilmesi gereken detayı paylaştı.

#1
Foto - Tavuk hazırlarken bu hatayı yapmayın: Uzmanlardan kritik uyarı, bakteri detayı

Tavuk hazırlarken çoğu kişinin doğru sandığı bazı alışkanlıklar aslında sağlığımız için ciddi bir risk oluşturabiliyor. Mutfakta hijyen kurallarına uyduğunuzu düşünseniz bile farkında olmadan tehlikeli bir hataya düşüyor olabilirsiniz.

#2
Foto - Tavuk hazırlarken bu hatayı yapmayın: Uzmanlardan kritik uyarı, bakteri detayı

Mutfakta yaygın olarak yapılan bir işlem, gıda zehirlenmesi riskini beklenenden çok daha fazla artırabiliyor. Bakterilerin hızla yayılmasına neden olan bu alışkanlıktan uzak durmak, daha güvenli ve sağlıklı sofralar kurmanın en önemli adımlarından biri. Günlük mutfak rutinlerinde sıkça tekrarlanan bu hatayı öğrenmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçmenize yardımcı olabilir.

#3
Foto - Tavuk hazırlarken bu hatayı yapmayın: Uzmanlardan kritik uyarı, bakteri detayı

Sağlıklı ve temiz bir yemek hazırlamak isteyen birçok kişi, tavuğu pişirmeden önce yıkamayı tercih eder. Bu davranış sanıldığı kadar masum değil. Bilinçsizce yapılan bu işlem, gıda zehirlenmesine yol açabilecek bakterilerin yayılmasına neden olabilir.

#4
Foto - Tavuk hazırlarken bu hatayı yapmayın: Uzmanlardan kritik uyarı, bakteri detayı

Food Standards Agency tarafından yapılan uyarılara göre tavuğu pişirmeden önce yıkamak, Campylobacter bakterisinin mutfakta yayılmasına zemin hazırlayabilir. Bu bakteri; ellerden mutfak tezgâhına, kullanılan kaplardan kıyafetlere kadar birçok yüzeye bulaşabilir.

#5
Foto - Tavuk hazırlarken bu hatayı yapmayın: Uzmanlardan kritik uyarı, bakteri detayı

Lavaboda yıkanan tavuktan sıçrayan su damlacıkları da bakterilerin mutfağın farklı noktalarına yayılmasına neden olabilir. Bu durum, hijyen sağlamak isterken tam tersine riskin büyümesine yol açar.

#6
Foto - Tavuk hazırlarken bu hatayı yapmayın: Uzmanlardan kritik uyarı, bakteri detayı

Uzmanların sık sık yaptığı uyarılara rağmen pek çok kişi bu alışkanlığı sürdürmeye devam ediyor. Kurumun paylaştığı verilere göre İngiltere’de insanların yaklaşık yüzde 44’ü tavuğu pişirmeden önce yıkıyor.

#7
Foto - Tavuk hazırlarken bu hatayı yapmayın: Uzmanlardan kritik uyarı, bakteri detayı

Campylobacter bakterisi ise insanlarda ishal, karın ağrısı, ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilere neden olabiliyor. Çoğu vakada hastalık birkaç gün içinde geçse de bazı durumlarda uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açma riski de bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa kendi ayağına sıktığını itiraf etti
Dünya

Avrupa kendi ayağına sıktığını itiraf etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, nükleer enerjiden çıkışı stratejik hata olarak değerlendirdi.

Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!
Gündem

Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!

Geçtiğimiz aylarda çektiği videoyla evi bombalanan Filistinli kadınlarla dalga geçen bir İsrailli kadının evi İran füzesiyle başına yıkıldı...
YPG/PKK elebaşı Hemo, Suriye’nin Savunma Bakanı Yardımcısı oldu!
Gündem

YPG/PKK elebaşı Hemo, Suriye’nin Savunma Bakanı Yardımcısı oldu!

Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi Müdürü Asım Galyun, YPG/PKK’nın sözde komutanlarından Sipan Hemo’nun, Doğu Suriye Bölgesi..
İsrail'den İran itirafı!
Dünya

İsrail'den İran itirafı!

İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, İran’da rejim değişikliğini mevcut savaşın hedefi olarak görmenin gerçekçi olmadığını kabul ettik..
Sabahın ilk ışıklarında kurşun yağdırdılar! Toronto'da diplomatik misyona saldırı
Gündem

Sabahın ilk ışıklarında kurşun yağdırdılar! Toronto'da diplomatik misyona saldırı

Siyonist zulmün hamiliğini yapan ABD’nin diplomatik temsilcilikleri, dünyanın dört bir yanında öfkenin ve saldırıların hedefi olmaya devam e..
Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık
Dünya

Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık

İran'a yönelik saldırılar sürerken terör devleti İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "Sizin yanınızdayız, bu yüzden İsr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23