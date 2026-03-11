  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar CHP’li Döşemealtı Belediyesi’ne ihale operasyonu: Eski başkan ile birlikte 22 kişiye gözaltı kararı verildi Hırsız Baba Türbesi’nde, boş yatağa saygı duruşu! Galatasaray taraftarı İngiliz basınını salladı! ‘Bu alışabileceğiniz bir gürültü değil’ İran’dan Mücteba Hamaney’e saldırı açıklaması: Sağlıklı ve güvende Demokrat Parti Lideri Chuck Schumer: ‘Trump bir yalancı!’ "İmamoğlu suç örgütü" davasında tansiyon dinmiyor: Jandarma müdahale etti! İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi Türkiye'nin konuştuğu bakkal! Parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor! Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun
Yaşam Sular yükseldi, TIR yan yattı! Şoför sandalla kurtarıldı
Yaşam

Sular yükseldi, TIR yan yattı! Şoför sandalla kurtarıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Aydın Söke'de taşkın sularının kapladığı tali yolda ilerlemeye çalışan maden yüklü TIR yan yattı. Araçta mahsur kalan sürücü için ekipler seferber oldu.

Aydın Söke’de taşkın sularının bastığı yolda tehlikeli anlar yaşandı. Olay, Burunköy ile Akçakaya mahalleleri arasındaki tali yolda meydana geldi. Maden yüklü TIR'ın şoförü, suyla kaplanan yoldan geçebileceğini düşünerek ilerlemek istedi. Ancak bu sırada TIR, yol kenarındaki sulama kanalına doğru yan yattı. Şoför, araçta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Taşkın sularının yolu kaplaması nedeniyle kara yolu ile ulaşım sağlayamayan ekipler, sandalla kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, şoförü bulunduğu yerden alarak kurtardı. Kurtarma anları dronla görüntülendi.

Kayıp şahsı arayan ekipler karda mahsur kaldı! Hasköy’de nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayıp şahsı arayan ekipler karda mahsur kaldı! Hasköy’de nefes kesen kurtarma operasyonu

Yerel

Kayıp şahsı arayan ekipler karda mahsur kaldı! Hasköy’de nefes kesen kurtarma operasyonu

Selinus ve Gazipaşa Nijerya’da tanıtıldı
Selinus ve Gazipaşa Nijerya’da tanıtıldı

Kültür - Sanat

Selinus ve Gazipaşa Nijerya’da tanıtıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23