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Yerel Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu öldü
Yerel

Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu öldü

Yeniakit Publisher
2024-09-05 09:07:00 -
Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu öldü

İstanbul Sultangazi'de dükkanını kapatarak evine giden yabancı uyruklu kuyumcu, kimliği belirsiz iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şahıslar, adamın içinde bir kilogram altın bulunduğu tahmin edilen çantasını alarak kayıplara karışırken, saldırıya uğrayan adam ise hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kuyumculuk yapan 38 yaşındaki yabancı uyruklu M.M. isimli adam, dükkanını kapatıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay sonrası saldırganlar, kuyumcunun içinde yaklaşık 1 kilogram altın olduğu tahmin edilen çantasını alıp koşarak kaçarken adam ise ağır yaralandı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kuyumcu, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin iki şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken saldırganların olay sonrası kaçma anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

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