Mısır’ın Dekahliye vilayetinde eğik bir binanın düzeltilmesi tartışma yarattı. Çalışmayı yürüten Ali Abdullah’ın endüstri meslek diplomasına sahip olduğu, mühendislik lisans diplomasının bulunmadığı ve Mısır’daki herhangi bir üniversitede mühendislik eğitimi almadığı ortaya çıktı.

Mısır Mühendisler Odası, eğik binaların uzman denetimi olmadan onarılmaması ve güçlendirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Bu tür çalışmaların, binanın ve sakinlerinin güvenliğini gözeten bir mühendislik değerlendirmesine tabi tutulması gerektiğini vurgulayan oda, açıklamasını Abdullah’ın basına verdiği demeçler üzerine yaptığını belirtti. Oda, Abdullah’ın mühendis veya uzman olmadığını ve mühendislik hizmeti sunma yetkisine sahip bulunmadığını bildirdi.

“Binanın taşıyıcı sistemi kapsamlı biçimde incelenmeli”

Mısır Mühendisler Odası Başkanı Muhammed Abdülgani, eğik binalara müdahalenin riskli bir mühendislik işi olduğunu, ayrıntılı teknik inceleme ve binanın taşıyıcı sistemine ilişkin kapsamlı değerlendirme gerektirdiğini söyledi.

Abdülgani, bu çalışmaların yetkili mühendislerce mesleki kurallara uygun biçimde ve denetim altında yürütülmesi gerektiğini belirtti. Binanın taşıyıcı sistemine inceleme yapılmadan müdahale edilmesinin bina sakinlerini ve çevreden geçenleri tehlikeye atabileceğini vurguladı. Bir binanın güvenli olup olmadığına ve eğiminin düzeltilip düzeltilemeyeceğine uzmanların karar vermesi gerektiğini söyledi.

Uzman, “sürünme yöntemi” ifadesine itiraz etti

Danışman mühendis ve bir mühendislik şirketinin yönetim kurulu başkanı Yasir Asım, Sky News Arabia’ya yaptığı açıklamada Abdullah’ın binayı düzeltme biçimini etkileyici bulduğunu, ancak anlattığı “sürünme yöntemi”nin bilimsel bir karşılığı olmadığını söyledi. Asım, mühendislikte creep olarak bilinen sürünmenin, betonun veya zeminin sürekli yük altında zamanla şekil değiştirmesini ifade ettiğini belirtti.

Asım, bu tür çalışmalarda zemin mekaniği, temel mühendisliği, taşıyıcı sistemler ve beton alanlarında uzmanların yanı sıra üniversite laboratuvarları ile araştırma merkezlerinin de rol alması gerektiğini söyledi. Abdullah’ın mesleki deneyiminin müteahhitlik ve saha uygulamalarına dayandığını, AutoCAD ile teknik çizim eğitimini ise üniversitede değil, eğitim merkezlerinde aldığını belirtti.

Saha deneyiminin değerini vurgulayan Asım, 20 yıllık deneyime sahip bir teknik sorumlunun mühendislik denetiminde zemin kazısı yapmasının takdiri hak ettiğini söyledi. Mühendislik eğitimi ve mesleki yetkinin ise hem işin kalitesi hem de bina ve insan güvenliği için gerekli olduğunu belirtti.

Binanın yıkım kararı yargıda

Asım, bir meslek lisesi mezununun “kazma ve sepetle mucize oluşturduğu” anlatısının, uzman denetimi dışındaki müdahaleleri teşvik edebileceği uyarısında bulundu. Mansura Üniversitesinden bir mühendislik heyetinin binayı incelediğini, yapının güçlendirilmesi gerektiğini ve yıkım kararına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.

Abdullah, binalarındaki sorunları çözmesi için 4.500’den fazla kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı. Asım, eğik binalara uzman değerlendirmesi yapılmadan müdahale edilmesinin bina sakinlerinin hayatını riske atabileceğini belirtti.