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Eğitim Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal!
Eğitim

Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal!

İstanbul Sultangazi İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nda anaokulu öğrencilerine Hristiyanlığın aşılandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 23:12:00 -
Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal!

Milli Eğitim Baskanlığı'na bağlı Sultangazi İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nda anaokulu öğrencilerine Hristiyanlığın aşılandığı ortaya çıktı.

Skandal fotoğraf

Yeniakit.com.tr ihbar hattına ulaşan bir veli, skandal bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta öğretmenin sınıfındaki öğrencilerle birlikte Hristiyanların dua etme şekli ile poz verdiği gözlendi.

'Gözlerime inanamayıp çocuğuma sordum'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan öğrenci velisi, "Fotoğrafı okulun sosyal medya hesabında gördüm. Gözlerime inanamayıp çocuğuma sordum. Bana öğretmeninin Hristiyanlığı anlattığını söyledi." dedi.

Öğrenci velisi sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuğumla konuştuktan sonra okula giderek yöneticilerle görüştüm. Böyle bir şeye nasıl izin verdiklerini sordum. Bana konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını ve mutlaka ilgileneceklerini söylediler. Birkaç gün geçmesine rağmen çocuğum hala aynı öğretmenden eğitim alıyor. Yetkililerin sesimizi duyarak çocuklarımıza sahip çıkmasını bekliyoruz."

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Yorumlar

Cengiz ak

Helal ılsun ı öğretlene, onun kabahati yok, herkes inancının geriğini yapıyo, kabahat idareci ve üst makamdaki amirlerde koltukları taba etlerine yapıştı emma sosyal medya dahil denetim sıfır
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Ahmet Önen

Bu na ya uyuyorlarmi yetkililer
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