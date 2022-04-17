Sultangazi sağlık çalışanı Muhammed'i arıyor! Nöbetten çıktı, kayıplara karıştı
İstanbul Sultangazi'de kaybolan sağlık çalışanı Muhammed Aslan'dan haber alınamıyor. Ailesi gözyaşları içerisinde evlatlarından gelecek güzel haberi bekliyor.
İstanbul Sultangazi Haseki Egitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevlisağlık çalışanı Muhammed Aslan'dan haber alınamıyor.
Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesinde ikamet eden Aslan'ın acılı ailesi gözyaşları içerisinde evlatlarından gelecek güzel haberi bekliyor.
Aile, cuma sabahı nöbetten çıkan Muhammed Aslan'ı gören vatandaşlardan 0553 974 51 55 numaralı telefon üzerinden kendilerine ulaşmasını istedi.