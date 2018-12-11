THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sultanbeyli'den İstanbul Havalimanına nasıl giderim?

Sultanbeyli'den İstanbul havalimanına nasıl gidilir, Atatürk Havalimanı’nın kapatılacak olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan itibaren uçuşların İstanbul yeni havalimanından yapılacak. Bundan dolayı da vatandaşlar yeni İstanbul Havalimanı'na ulaşımın nasıl yapılacağını araştırıyor. Sultanbeyli İstanbul Havalimanı kaç dakika? İşte Sultanbeyli'den yeni İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir sorusunun cevabı...

11 Aralık 2018 Salı 11:43
Sultanbeyli'den İstanbul Havalimanına nasıl giderim?

İstanbul Sultanbeyli'den havalimanına nasıl gidilir, Atatürk Havalimanı’nın kapatılacak olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan itibaren uçuşların İstanbul yeni havalimanından yapılacak. Bundan dolayı da yolcular yeni İstanbul Havalimanı'na ulaşımın nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte Sultanbeyli'den yeni İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir sorusunun cevabı...

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tüm uçuşlar artık yeni İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Atatürk Havalimanı’nın taşınacak olmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’na gidecek olan yolcular, Sultanbeyli'den 3. havalimanına nasıl gidilir? 3. havalimanı nasıl gidilir? Metrobüsle İstanbul Havalimanına nasıl gidilir? Metro ile yeni İstanbul Havalimanına nasıl gidir? Taranvayla 3. Havalimanına (İstanbul yeni Havalimanı) nasıl gidilir? Sultanbeyli'den İstanbul Havalimanı kaç dk sürer? gibi sorular en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Bizlerde yolcuların bulundukları yerden İstanbul Havalimanı'na daha kolay ulaşmasını sağlayacak otobüs güzergahlarını derleyip haberleştirdik.

Sultanbeyli'den İstanbul havalimanına nasıl giderim? Havaalanına en kolay nasıl giderim? Türkiye’nin dev projeleri arasında yer alan ve ilk etabının yapımı kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de hizmete açıldı. Erdoğan hizmete açılan havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu da tüm dünyaya duyurdu.

Sultanbeyli'den İstanbul Havalimanı'na İETT ile nasıl giderim?

Sultanbeyli'deİstanbul havalimanı'na İETT ile gitmek isteyen yolcular İETT’nin açıkladığı ve İstanbul İstanbul havalimanı'na giden H2H3 ve H4 hatları; Mecidiyeköy, Atatürk Havalimanı ve Halkalı'yı kullanarak ulaşabilirler.

Sultanbeyli'den İstanbul Havalimanı'na Metro ile nasıl giderim?

Sultanbeyli'den İstanbul havalimanı'na Metro ile gitmek isteyen yolcular devam eden Metro inşaatının bitmesiyle birlikte önceSultanbeyli'deZincirlikuyu’ya/Gayrettepe’ye oradan da Gayrettepe İstasyonu’ndan M11: Gayrettepe – Yeni Havalimanı Metro Hattı‘ na binerek İstanbul havalimanı'na ulaşabilirler.

İstanbul havalimanı'na Metro ile gitmek isteyen yolcular M5 Çekmeköy-Sultanbeyli  Metro hattını aktarmalı olarak kullanabilirler.

Sultanbeyli'den İstanbul Havalimanı'na HAVAİST ile nasıl giderim?

Sultanbeyli'den İstanbul havalimanı'na HAVAİST ile gitmek isteyen yolcular Kozyatağı - Metro durağından kalkan HAVAİST araçlarıyla İstanbul havalimanı'na ulaşabilirler. 

Sultanbeyli'den İstanbul Havalimanı'na taksi ile nasıl giderim?

İstanbul Havalimanı Sultanbeyli'ye yaklaşık 82 km uzaklıkta.

Sultanbeyli'den İstanbul havalimanı'na taksiyle gitmek isteyen yolcular taksi ücreti yaklaşık 210 lira civarında. Ve bu yolculuk yaklaşık 1 saat 40 dk sürer.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:43
  1. Sultanbeyli'den İstanbul Havalimanı'na taksi ile nasıl giderim?
  2. Sultanbeyli'den İstanbul Havalimanı'na HAVAİST ile nasıl giderim?
  3. Sultanbeyli'den İstanbul Havalimanı'na Metro ile nasıl giderim?
  4. Sultanbeyli'den İstanbul Havalimanı'na İETT ile nasıl giderim?
  5. Sultanbeyli'den İstanbul havalimanına nasıl giderim?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    2. AK Parti Çanakkale ilçe belediye..
    3. Slimani, en kötü gol performansına ortak
    4. Yemen hemen yardıma muhtaç
    5. CHP'de ibre yine Şener'e döndü!
    6. MHP'nin adayı açıkladı! 'AK Parti..
    7. Akülü sandalyeye kavuşan Ferhat okula..
    8. Özyeğin Üniversitesi tarihçi..
    9. "İş davalarında arabuluculuk..
    10. AİHM'den emeklilerin başvurusuna ret
    11. Zonguldak'ta sağanak ve rüzgar
    12. Evkur Yeni Malatyaspor doludizgin
    13. Demirtaş'tan yerel seçim çağrısı! 'AK..
    14. Göztepe'de 29. teknik adam Kemal Özdeş
    15. Diyanet hac kayıtları hac kayıtları..
    16. Otokoç 2. El'den yıl sonu fırsatı
    17. AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan..
    18. Ümit Milli Takımımızın rakipleri belli..
    19. Destici'den HDP'li vekile ayar!..
    20. Borsa İstanbul'dan şirketlerin..
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?