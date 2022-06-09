Sultanbeyli'de örnek çalışma

Sultanbeyli’de yeşile ve çevreye yönelik bir farkındalık çalışması yapıldı. Sultanbeyli Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Downhill sporcularının ve ilçedeki Çevre Gönüllülerinin buluştuğu etkinlik düzenledi. Gönüllüler ve sporcular etkinlik kapsamında ormanda atık topladı. Gönüllüler doğaya sahip çıkmak, çevreyi korumak adına taşıdıkları pankartlarla tüm insanlığa çağrı yaptı. Gençler etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Downhill Nedir?

Türkçe karşılığı “Tepe inişi” olan Downhill, dağdan ya da herhangi bir yükseklikten zorlu zemin koşullarına rağmen (rampalar ağaç kökleri kayalıklar gibi) en süratli şekilde aşağıya inmek için yapılan spora verilen isimdir. Bu sporu yapabilmek için bisiklet, teleferik ya da kamyonetle dağın üst kısmına çıkılır. Sürüş, bu tepeden aşağıya doğru başlar.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Dünya olarak insanlığın sınırsız tüketim alışkanlığı, çevre kirliliği sebebiyle iklim kriziyle karşı karşıyayız. Üzerinde yaşadığımız dünya tüm canlıların ortak evi. Sultanbeyli Belediyesi olarak bu bilinçle ilçemizde çalışmalar yapıyoruz. İlçemizde yeşil alanları artırıyor, geri dönüşümü destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde başlayan Sıfır Atık hareketini destekliyoruz. Bu kapsamda gerekli tüm çalışmaları yaparak sıfır atık belgesi alan sayılı belediyelerden biriyiz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Sultanbeyli’de bir farkındalık çalışması yapalım istedik. Downhill sporcularımız ve çevre gönüllülerimiz Sultanbeyli’den tüm insanlığa çağrıda bulundu, doğayı koruyalım mesajı verdi. Programımıza katılan duyarlı gençlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.