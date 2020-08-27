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Aktüel Sultanbeyli'de koruyucu aile sayısı artıyor
Aktüel

Sultanbeyli'de koruyucu aile sayısı artıyor

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay: - "Kıymetli çocuklarımızın şefkatle sahiplenilip, topluma kazandırılmaları ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları açısından koruyucu aile yanına yerleştirilmeleri büyük önem taşıyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:36:17 -
Sultanbeyli'de koruyucu aile sayısı artıyor

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, çocukların şefkatle sahiplenilip, topluma kazandırılmaları ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları açısından koruyucu aile yanına yerleştirilmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kubilay, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 ve 2020'de gerçekleştirilen faaliyetleri sonucunda, Sultanbeyli'de koruyucu aile sayısının 3'ten 11'e, korunan çocuk sayısının ise 5'ten 12'ye yükseldiği bilgisini verdi.

Faaliyetlerin devamı ve kapsamının genişlemesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Kubilay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gönül ister ki hiçbir çocuğumuz ailesinin yanından ayrılmasın. Fakat bazen çeşitli sebeplerle aileler ne yazık ki dağılıyor. İşte o zaman devletimiz en kıymetlimiz olan çocuklarımıza kol kanat geriyor. Onları ev ortamına en yakın olan çocuk evlerinde muhafaza ediyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Fakat buralarda kalan çocuklarımız da anne, baba sevgisine, yardımına gereksinim duyuyor. Kıymetli çocuklarımızın şefkatle sahiplenilip, topluma kazandırılmaları ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları açısından koruyucu aile yanına yerleştirilmeleri büyük önem taşıyor.

Çocuklarımıza koruyucu aile olarak sergileyeceğiniz erdemli tutum ile kan bağının değil, sevgi bağının ne kadar önemli olduğunu göstermiş olacağız. Bu vesileyle tüm koruyucu ailelerimize devletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Gönül Elçileri' projesiyle koruyucu ailelik hizmeti daha etkin hale geldi ve koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı arttı."

Kubilay, vatandaşların koruyucu aile olmak istediklerini fakat çocukların bakımlarını maddi olarak karşılayamayacaklarından endişe ettiklerini anlatarak, devletin ailelere her ay düzenli destek sağladığını anımsattı.

Koruyucu aile sistemine 25-65 yaş arasında, en az ilkokul mezunu, evli ya da bekar herkesin başvurabileceğini anımsatan Kubilay, koruyucu ailelerden çocukları sevgiyle sahiplenip sosyal ve psikolojik gelişimlerine olumlu katkıda bulunmalarını, geleceğe güçlü ve öz güvenli bireyler yetiştirmelerini istediklerini belirtti.

Kubilay, faaliyetlere katkılarından dolayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürü Arzu Gür ve Sultanbeyli Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

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