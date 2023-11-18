  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sultanbeyli'de işyerinin deposunda yangın
Gündem

Sultanbeyli'de işyerinin deposunda yangın

Yeniakit Publisher
2023-11-18 10:20:00 -
Sultanbeyli'de işyerinin deposunda yangın

Sultanbeyli'de otomobil filtrelerinin depolandığı işyerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda söndürülürken, işyerinde hasar meydana geldi.

Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı'nda iddiaya göre bir işyerine ait, otomobil filtreleri bulunan iki katlı deponun ikinci katında 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede etraf dumanla kaplandı. Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, işyerinde hasar meydana geldi. 

Mehmet Yıldız, "Araba filtrelerinin depolandığı bir işyeri. Alt katında boya bayisi var. İtfaiye müdahale ediyor" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Gecekondu çıkan yangında alev topuna döndü
Gecekondu çıkan yangında alev topuna döndü

Yerel

Gecekondu çıkan yangında alev topuna döndü


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şişli'de korkutan yangın
Şişli'de korkutan yangın

Yaşam

Şişli'de korkutan yangın

Çorum’da yangın! 3 traktör, 1 kamyonet ve binlerce saman balyası yandı
Çorum’da yangın! 3 traktör, 1 kamyonet ve binlerce saman balyası yandı

Yerel

Çorum’da yangın! 3 traktör, 1 kamyonet ve binlerce saman balyası yandı

Bursa’da korkutan baca yangını
Bursa’da korkutan baca yangını

Yerel

Bursa’da korkutan baca yangını

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23