Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İstanbul Sultanbeyli'de bir İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sultanbeyli’de bir İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan İETT otobüsü bir otomobille çarpıştı.
4 kişi yaralandı
Kazada biri kadın yolcu, biri de otobüs şoförü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.