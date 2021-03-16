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Yaşam Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yaşam

Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de bir İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 00:56:00 -

Sultanbeyli’de bir İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan İETT otobüsü bir otomobille çarpıştı.

4 kişi yaralandı

Kazada biri kadın yolcu, biri de otobüs şoförü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

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