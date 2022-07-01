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Yerel Sultanbeyli'de çıkan yangında işyeri ve araçlar kül oldu
Yerel

Sultanbeyli'de çıkan yangında işyeri ve araçlar kül oldu

İstanbul Sultanbeyli'deki bir kokoreççide mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında, iş yeri ile bitişiğindeki oto galeriye ait 3 araç hasar gördü.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 03:37:00 -
Sultanbeyli'de çıkan yangında işyeri ve araçlar kül oldu

Alınan bilgiye göre, Bosna Bulvarı'ndaki kokoreççide kullanılan mutfak tüpü, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından iş yerinden alevler yükseldi.

Patlama sesini duyarak sokağa çıkan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında iş yeri ile bitişiğindeki oto galeriye ait 3 araç hasar gördü.

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