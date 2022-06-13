Sultanbeyli Belediyesine Dergi Dostu Belediye Ödülü

“Dijital Dönüşüm” temasıyla bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Dergi Fuarı 8-12 Haziran arasında gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu fuara Balkanlar başta olmak üzere Ortadoğu, Asya, Avrupa ve Afrika’dan 400 yayıncı, yazar ile dergici katıldı.

Fuarda Sultanbeyli Belediyesi de stant kurdu. Aydos ve Teferrüc dergilerinin sergilendiği standı katılımcılar beğeniyle ziyaret etti.

Nabi Avcı takdim etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye Dergiler Birliği’nin (TÜRDEB) düzenlediği fuar kapsamında 11 Haziran’da ödül töreni yapıldı. 2020-2021 yıllarında TÜRDEB Dergi İzleme Komisyonunca ödüle layık bulunan dergilere ödülleri takdim edildi. Sultanbeyli Belediyesi, ‘Dergi Dostu Belediye’ ödülünü aldı. Ödülü Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı takdim etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “11’inci Uluslararası Dergi Fuarı için Sirkeci Garı’ndayız. Sultanbeyli Belediyesi olarak şairlerimizin ve yazarlarımızın çıkartmış olduğu Aydos ve Teferrüc dergileriyle beraber Sultanbeyli Belediyesi standını kurmuş olduk. TÜRDEB’den ‘Dergi Dostu Belediye’ ödülünü aldık. Bu vesileyle okurlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak kültürel faaliyetlerimize, dergiciliğe, sanata, kitaba, şiire önem vermeye devam edeceğiz” dedi.

Katkısı hissedildi

Ödül törenine katılan Kültür ve Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ise “11’inci fuarımız hayırlı olsun. Uluslararası bir nitelik kazandı. Fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sultanbeyli Belediyemiz olmak üzere Esenler Belediyemize, bütün kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Sultanbeyli Belediyesi zaten kültürel hizmetleriyle öne çıkmış bir belediyemiz. Uluslararası Dergi Fuarı’nda katkısını hissettik” şeklinde konuştu.