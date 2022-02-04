Sultanbeyli Belediyesi'nden Meslek Edindirme ve İstihdam Projesine büyük destek

Projenin yürütülmesiyle ilgili protokol Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kara katıldı.

33 alan ve 181 farklı dalda eğitim

Lise eğitimi kesintiye uğrayanlara büyük fırsat sunan proje; hem okul hem de çalışma imkânı sunuyor. Projede herhangi yaş sınırlaması bulunmuyor. Projeye başlayan öğrenciler, haftada 1 gün okulda teorik eğitim, işletmelerde 4 gün pratik eğitim alacak. 33 alan ve 181 farklı dalda mesleki eğitim imkânı sunan projede, öğrencilerin sigortası düzenli olarak ödenecek ve kursiyerler maaş alacak. Ayrıca projeye katılanlar okul bitiminde diploma da almış olacaklar. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Gençlerimiz için atılan her adım çok değerli ve önemli. Gençlerimizi merkeze alan projelere belediye olarak her zaman destek veriyoruz. Farklı sebeplerle eğitimleri kesintiye uğrayan gençlerimiz var. Şimdi projeyle eğitimini yarıda bırakan gençlerimiz hem okuyacak, hem meslek sahibi olacak. Proje ülkemizdeki istihdama da katkı sunacak. Bugün ilçemizde de uygulanması için belediye olarak gereken her desteği vermek adına paydaşlarımızla protokolümüzü imzaladık. Eğitimlerine ara veren gençlerimizin bu fırsattan istifade etmelerini rica ediyorum. İlçemize ve gençlerimize hayırlı olsun” dedi. İlçe Kaymakamı Kemal Şahin de yaptığı konuşmada, “Bugün güzel bir çalışma için buradayız. Okullarımızla sanayiyi buluşturmak için meslek edindirme ve istihdam projesini imzaladık. Önemli bir proje olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu. Programda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kara da projeyle ilgili düşüncelerini paylaştı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gökhan Memiş ise projeyle ilgili detaylı bir sunum yaptı.

Proje nasıl avantajlar sağlıyor?

33 alan ve 181 farklı dalda mesleki eğitim imkânı sunan proje ortaokulu bitirenlere zorunlu lise eğitimini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayabilme fırsatı veriyor. Diğer taraftan 9. sınıftan itibaren iş kazaları, meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılırken, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az yüzde 30’u, 12. sınıftaki kalfalara asgari ücretin en az yarısı kadar maaş imkânı tanınıyor. Ustalık belgesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması ve kendi iş yerini açma fırsatı da veriliyor.

Projeye başvuru şartları nelerdir?

Projeden yararlanabilmek için en az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak gerekiyor. Sağlık durumunun ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekirken kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili bir iş yeriyle sözleşme imzalamak koşulu aranıyor. Yıl boyu öğrenci kayıtlarının devam ettiği projeye yaş sınırı konulmadı.