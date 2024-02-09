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Yerel Sultanahmet'te tramvay kazası
Yerel

Sultanahmet'te tramvay kazası

Yeniakit Publisher
2024-02-09 15:42:00 -
Sultanahmet'te tramvay kazası

Sultanahmet Tramvay durağında yakınlarında seyir halindeki bir tramvay vatandaşa çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih'te bulunan Sultanahmet Tramvay İstasyonu yakınlarında tramvay henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaşa çarptı. Kaza sonrası kanlar içindeki yere yığılan vatandaşa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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