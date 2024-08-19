Sultanahmet'te hırsızlık anı kamerada! Kaşla göz arası cüzdanı götürdü!

Olay, 10 Ağustos’ta Sultanahmet Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amerikalı Jung-mu Tang Chuang ile Katarlı Rabia Mohammed Kerzabi isimli turistler, polise giderek cüzdanlarının çalındığını söyledi. İhbar üzerine bölgede görev yapan Güven Timleri, olay yerine giderek inceleme başlattı.

Camii içinde yer alan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, bir şüphelinin perdeleme yaparken kadın şüphelinin ise turistlerin cüzdanlarını çaldığını belirledi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için caminin çıkışından itibaren güzergahta bulunan güvenlik kameralarını da inceledi. Turistlerin cüzdanlarını çalan 2 şüpheli Divanyolu Caddesi’nde yürürken yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda, cüzdanları çalan şüphelilerin Romanya vatandaşı Simona Stoica (48) ile Daniel Stoica (54) olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli kadının üzerinde, 1 adet telefon, 5 bin 850 TL, 33 dolar, 5 euro bulunurken, erkek şüphelinin üst aramasında 2 telefon, 12 bin 145 TL, 281 dolar, 315 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, turistlerin cüzdanını çalan şüphelilerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.