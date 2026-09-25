Başını emekliler ve gençler çekti! Almanya'da fakirlik rekora koştu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), devlet konut yardımına ilişkin 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre, konut yardımı (Wohngeld) alan hane sayısı, 2025 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artarak 1,3 milyona ulaştı.

Devletin bu yardım için yaptığı toplam harcama da kiralardaki artışın etkisiyle yüzde 6,4 yükselerek 4 milyar 992 milyon avroya çıktı.

Hem hane sayısı hem de bütçe harcamaları, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Yasal düzenlemeler kapsamındaki fiyat ve kira ayarlamaları nedeniyle hane başına düşen ortalama aylık konut yardımı miktarı da artış göstererek 296 avroya yükseldi.

En büyük pay emeklilerin

Veriler, sosyal yardıma en çok ihtiyaç duyan kesimlerin emekliler ve gençler olduğunu ortaya koydu.

Konut yardımı alan hanelerin yüzde 51'inde ana gelir sağlayıcısının yalnız yaşayan emekliler olduğu belirlendi. İkinci büyük grubu ise yüzde 39'luk pay ile 25 yaş altındaki bireylerin yaşadığı haneler oluşturdu.

Yardım alanların yüzde 82'sinin kiracılardan, yüzde 10'unun bakımevlerinde kalanlardan oluştuğu belirlendi. Kendi evinde oturan ancak mülk kredisi desteği alanların oranı da yüzde 7 olarak kayıtlara geçti.

Konut yardımından yararlanma oranlarında eyaletler arasındaki belirgin farklılıklar dikkati çekti.

Toplam hane sayısına kıyasla yardım alan hanelerin en yüksek oranı yüzde 5,8 ile Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde kaydedildi. Bu oran, yüzde 1,9 ile en düşük yardım oranına sahip olan Bavyera eyaletinin üç katından fazlasına tekabül etti.

Yerel kira fiyatlarına göre değişiklik gösteren yardım miktarı, Hessen eyaletinde aylık ortalama 339 avroyken Mecklenburg-Vorpommern'de 217 avro seviyesinde kaldı.

Doğu ile Batı eyaletleri arasındaki yapısal ayrım

Yardım alan hane halkı yapısında ülkenin doğusu ile batısı arasında net fark görüldü.

Almanya'nın doğu eyaletlerinde yardım alanların yüzde 63'ünü emekliler oluştururken çocuklu ailelerin oranı yüzde 27'de kaldı. Batı eyaletlerinde ise emeklilerin oranı yüzde 47 olarak kaydedildi. Özellikle çok çocuklu ailelerin yoğunluğu sebebiyle çocuklu hanelerin oranı yüzde 43 ile doğuya kıyasla belirgin şekilde yüksek çıktı.

Ev sahiplerine verilen mülk kredisi desteği oranlarında ise Berlin ve Hamburg yüzde 2'nin altında kalırken Saarland eyaleti yüzde 14 ile bu alanda ilk sırada yer aldı.