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Dünya Bulgaristan'da akaryakıtta ÖTV muafiyeti kararı! LPG ve doğal gaz 3 ay boyunca vergiden muaf tutulacak!
Dünya

Bulgaristan'da akaryakıtta ÖTV muafiyeti kararı! LPG ve doğal gaz 3 ay boyunca vergiden muaf tutulacak!

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Bulgaristan'da akaryakıtta ÖTV muafiyeti kararı! LPG ve doğal gaz 3 ay boyunca vergiden muaf tutulacak!

Bulgaristan Parlamentosu'nda yapılan oylamada, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile doğal gazın 1 Ekim - 31 Aralık 2026 döneminde özel tüketim vergisinden muaf tutulmasını öngören düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi. Uygulama sayesinde bütçenin yaklaşık 20 milyon avroluk vergi gelirinden mahrum kalması bekleniyor.

Bulgaristan Parlamentosu, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile doğal gazın 1 Ekim-31 Aralık 2026 döneminde özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi kabul etti.

Parlamentoda yapılan oylamada, LPG ve doğal gazdan 3 ay süreyle ÖTV alınmamasını öngören düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, yakıt olarak kullanılan LPG ve doğal gaz, 1 Ekim-31 Aralık 2026 döneminde ÖTV'den muaf olacak.

Ön hesaplamalara göre, söz konusu uygulama nedeniyle devlet bütçesinin 3 aylık dönemde yaklaşık 20 milyon avroluk ÖTV gelirinden mahrum kalması bekleniyor.

Öte yandan, Bulgaristan Rekabetin Korunması Komisyonu, Rus enerji şirketi Lukoil'in ülkedeki şirketlerinden benzin ve motorinin toptan satış fiyatlarının nasıl belirlendiğine ilişkin ayrıntılı bilgi talep etti.

 

Komisyonun açıklamasında, Lukoil Bulgaria ve Lukoil Neftochim Burgas şirketlerinden istenen bilgiler doğrultusunda, ham petrol tedarikinden üretim maliyetlerine ve akaryakıtların Bulgaristan pazarındaki satış fiyatlarına kadar fiyat oluşum sürecinin inceleneceği belirtildi.

Talebin, akaryakıt piyasasına yönelik yürütülen ön inceleme kapsamında iletildiği kaydedilen açıklamada, incelemede devam eden piyasa takibinin yanı sıra alınan ihbarlar ile Bulgaristan ve Avrupa'daki akaryakıt piyasalarını etkileyen uluslararası gelişmelerin de dikkate alındığı ifade edildi.

Lukoil Bulgaria ve Lukoil Neftochim Burgas'ın talep edilen bilgileri 7 gün içinde Rekabetin Korunması Komisyonuna sunmaları gerekiyor.

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