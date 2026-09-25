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Gündem Dragon Hacker’a 2 gözaltı! 101 milyon kimlik 118 milyon GSM numarası satmışlar
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Dragon Hacker’a 2 gözaltı! 101 milyon kimlik 118 milyon GSM numarası satmışlar

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Dragon Hacker’a 2 gözaltı! 101 milyon kimlik 118 milyon GSM numarası satmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kişisel verilerin yasa dışı olarak sorgulanmasına imkân sağlayan “Dragon Hacker” isimli sorgu paneli tespit edildi. Panele ait sunucuda; 101 milyon kimlik bilgisi, 118 milyon GSM numarası ile eşleştirilmiş T.C. kimlik numarası verisi bulunduğu belirlendi. Sistemin kurucusu ve reklamcısı olan 2 kişi yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin yapılan çalışmalarda, kişisel verilerin yasa dışı olarak sorgulanmasına imkân sağlayan “Dragon Hacker” isimli sorgu paneli tespit edildi.

Yapılan teknik incelemelerde, yasa dışı sorgu paneline ait sunucuda; 101 milyon kimlik bilgisi, 118 milyon GSM numarası ile eşleştirilmiş T.C. kimlik numarası verisi bulunduğu belirlendi. Panelin, kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasının yanı sıra siber tehdit aktörlerini bir araya getiren; yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgu sistemleri, oltalama (phishing) altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden bir yapı olarak kullanıldığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden; Eyüp Can'ın, yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu, Abdullah Kazan'ın ise sistemin reklamını yaptığı ve yayılmasını sağladığı tespit edildi.

Tespitlerin ardından 24 Eylül 2026 tarihinde Diyarbakır ve İstanbul'da, şüphelilere ait 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk, 1 USB bellek ele geçirildi.

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