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İSLAM 30 yıllık cami hasreti sona erdi! Nijerya’da Türklerin yaptırdığı 40’ıncı cami açıldı
İSLAM

30 yıllık cami hasreti sona erdi! Nijerya’da Türklerin yaptırdığı 40’ıncı cami açıldı

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30 yıllık cami hasreti sona erdi! Nijerya’da Türklerin yaptırdığı 40’ıncı cami açıldı

Nijerya’da faaliyet gösteren Daru'l Erkam Vakfının Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğiyle inşa ettirdiği kırıkıncı cami, Niger eyaletindeki Chepkezhi köyünde ibadete açıldı.

Nijerya’nın Niger eyaletine bağlı Chepkezhi köyünde yıllardır beklenen cami, Türk yardım kuruluşlarının desteğiyle tamamlandı.  Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Niger eyaletine bağlı Chepkezhi köyünde inşa edilen Hz. Hamza Cami'nin açılışına, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Ekrem Solmaz, vakıf yetkilileri, yerel kanaat önderleri ve bölge halkı katıldı.

 

Hz. Hamza Cami, Daru'l Erkam Vakfının Nijerya'da tamamlayarak ibadete açtığı 40'ıncı cami oldu.

 

Hasret sona erdi

Köy emiri Mohammad Bello, caminin bulunduğu bölgede ibadethane ihtiyacının uzun yıllardır devam ettiğini belirtti.

Bello, caminin yapımına yaklaşık 30 yıl önce başlandığını ancak inşaatın birkaç kez çöktüğünü ve projeyi başlatan kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

 

Uzun yıllar boyunca tamamlanamayan caminin ardından bölge halkının ibadet yeri ihtiyacının devam ettiğini ifade eden Bello, yeni caminin inşa edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

Bölgeye yer tespiti için gelen vakıf yetkilileri, daha önce başlatılan cami inşaatının bozuk temelini tespit etti. Yeni cami, mevcut temelin hemen yakınına inşa edilerek bölge halkının uzun yıllardır devam eden cami ihtiyacının karşılanmasına vesile oldu.

 

13 kişi Müslüman oldu

Cami kompleksi, ibadethanenin yanı sıra güneş enerjisi panelli su kuyusu, abdesthane ve tuvaletlerden oluşuyor.

Projeyle bölge halkının hem ibadet hem de temiz su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlandı. Açılış programında 13 kişi Müslüman oldu.

Program kapsamında ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bölge halkına Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

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