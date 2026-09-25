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Spor Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu
Spor

Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu

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Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu

Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Busenaz, kadınlar 70 kiloda İngiliz Chantelle Reid ile karşılaştı.

 

Bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli boksör, Avrupa'da üst üste ikinci altın madalyasını elde etti.

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