Bakan Çiftçi’ye Pierre Loti çağrısı! ‘Tarihi bir karara imza atabilirsiniz’

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Eski Kamu Denetçisi Av. Hüseyin Yürük, Çiftçi’ye hitaben kaleme aldığı dilekçede, İstanbul Eyüpsultan’daki İdris-i Bitlisi Tepesi’nin ismine ilişkin yeni bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Yürük, Bakan Çiftçi’den tarihi bir karara daha imza atmasını istedi. Çiftçi’nin geçmişteki görevlerine atıfta bulunan Yürük, şunları kaydetti: “Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Mustafa Çiftçi Beyefendi; Çorum Valiliğinizden beri tarihi ve cesur kararlara imza attınız. İskilipli Atıf Hoca’nın itibarını iade ederek ruhunu şad ettiniz. Erzurum Valiliğinizde yine çok önemli hizmetlere imza attınız. Bugünlerde ülkemizin gündemindeki tarihi bir karar daha sizin himmetinizi bekliyor. Ülkemizin en mübarek beldesi olan Eyüp Sultandaki tarihi İdrisi Bitlisi Tepesi’ne eski Türkiye’nin monşerleri tarafından bir Fransız’ın adı verilmiş durumdadır. Uzun yıllardır ülkemizin bu tepesi Fransız işgali altındadır. Bu kültür işgali Türkiye için ve Eyüp Sultan Beldesi için yüz kızartıcı bir kara lekeden başka bir şey değildir. Bu yüz kızartıcı kültür işgalinden İstanbul’un ve Eyüp Sultan beldemizin kurtarılmasını talep ediyoruz. İskender’in Gordion’un düğümünü kesmesi gibi siz de bu kararı vererek bir tarihi karara daha imza atabilirsiniz.”