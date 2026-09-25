  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi Yunan basınında S-400 ve F-35 depremi! En büyük içeceği çocuk kanı olan Starbucks batıyor Guterres’ten İsrail’e UNRWA tepkisi: 400 çalışan hayatını kaybetti Yunanistan yine ateşle oynuyor! Aile kurumu son sürat çöküyor! 1 yılda 100 bin baba evden uzaklaştırıldı! Erdoğan'a hakaret etmişti böyle aşağılandı: Türkiye'den Netanyahu'ya üçüncü katip düzeyinde yanıt 25 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 25 Eylül 2017: Abdulkadir Yüksel (Belediye Başkanı, Milletvekili) Şi’den Beyaz Saray’da ticaret açıklaması: ABD ile yeni düzenlemede anlaştık
Gündem Bakan Çiftçi’ye Pierre Loti çağrısı! ‘Tarihi bir karara imza atabilirsiniz’
Gündem

Bakan Çiftçi’ye Pierre Loti çağrısı! ‘Tarihi bir karara imza atabilirsiniz’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Çiftçi’ye Pierre Loti çağrısı! ‘Tarihi bir karara imza atabilirsiniz’

Akit’in 20 Eylül tarihinde “O sapkının ismi Eyüp’e yakışmıyor” başlığıyla gündeme taşıdığı ve eşcinsel Fransız yazar Pierre Loti’nin isminin mübarek Eyüpsultan tepesinden kaldırılmasına ilişkin haberi kamuoyunda takdirle karşılanırken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye dikkat çeken bir istek geldi.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Eski Kamu Denetçisi Av. Hüseyin Yürük, Çiftçi’ye hitaben kaleme aldığı dilekçede, İstanbul Eyüpsultan’daki İdris-i Bitlisi Tepesi’nin ismine ilişkin yeni bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Yürük, Bakan Çiftçi’den tarihi bir karara daha imza atmasını istedi. Çiftçi’nin geçmişteki görevlerine atıfta bulunan Yürük, şunları kaydetti: “Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Mustafa Çiftçi Beyefendi; Çorum Valiliğinizden beri tarihi ve cesur kararlara imza attınız. İskilipli Atıf Hoca’nın itibarını iade ederek ruhunu şad ettiniz. Erzurum Valiliğinizde yine çok önemli hizmetlere imza attınız. Bugünlerde ülkemizin gündemindeki tarihi bir karar daha sizin himmetinizi bekliyor. Ülkemizin en mübarek beldesi olan Eyüp Sultandaki tarihi İdrisi Bitlisi Tepesi’ne eski Türkiye’nin monşerleri tarafından bir Fransız’ın adı verilmiş durumdadır. Uzun yıllardır ülkemizin bu tepesi Fransız işgali altındadır. Bu kültür işgali Türkiye için ve Eyüp Sultan Beldesi için yüz kızartıcı bir kara lekeden başka bir şey değildir. Bu yüz kızartıcı kültür işgalinden İstanbul’un ve Eyüp Sultan beldemizin kurtarılmasını talep ediyoruz. İskender’in Gordion’un düğümünü kesmesi gibi siz de bu kararı vererek bir tarihi karara daha imza atabilirsiniz.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23