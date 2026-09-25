Bakan Hakan Fidan'dan New York'ta diplomatik trafik! Bahreynli mevkidaşı ve İİT Genel Sekreteri ile kritik görüşmeler!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Yüksek Düzeyli Haftası marjında temaslarını sürdürüyor. New York'ta gerçekleştirilen programlar kapsamında Bakan Fidan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ismail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Yüksek Düzeyli Haftası marjında, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ismail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, New York'ta BM 81. Genel Kurulu'nun Yüksek Düzeyli Haftası marjında Bahreynli mevkidaşı Al Zayani ve İİT Genel Sekreteri Ahmed ile görüştü.
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