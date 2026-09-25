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Gündem Türkiye’nin restine, küstah tavır: Kibrinde boğul soykırımcı Siyonist!
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Türkiye’nin restine, küstah tavır: Kibrinde boğul soykırımcı Siyonist!

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Türkiye’nin restine, küstah tavır: Kibrinde boğul soykırımcı Siyonist!

Türk temsilci, BM'de yaptığı konuşmada “İsrail savaş, yıkım ve istikrarsızlığı ihraç ederken, Türkiye barışı inşa ediyor. Filistin halkıyla omuz omuza durmaya devam edeceğiz” dedi. Türk temsilcinin konuşması sırasında, İsrailli temsilcinin mimikleriyle alaycı ve kibirli tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

Türkiye ile İsrail arasında Birleşmiş Milletler'de dikkat çeken bir diplomatik gerilim yaşandı. Türkiye temsilcisi, İsrail'e yönelik Gazze ve Filistin meselesindeki Ankara'nın tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koydu.  Türkiye temsilcisi konuşmasında, İsrail tarafından Türkiye'ye yöneltilen ifadeleri reddederek, “Kişisel saldırılar ve yalanlar, ne kadar yüksek sesle veya sıklıkla tekrarlanırsa tekrarlansın, inkâr edilemez gerçeklerin ağırlığı altında çöker” dedi.

Türkiye'nin bölgedeki yaklaşımı ile İsrail'in politikalarını karşılaştıran temsilci, “İsrail savaş, yıkım ve istikrarsızlığı ihraç ederken, Türkiye barışı inşa ediyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ TEMSİLCİNİN TEPKİSİ KAMERADA

Türkiye temsilcisinin sözleri sırasında yayın kamerası İsrail delegasyonuna çevrildi. Videoda kadın temsilcinin, Türkiye'nin açıklamalarını dinlerken kibirli bir yüz ifadesiyle tepki verdiği görüldü.

Türkiye temsilcisi konuşmasının devamında Ankara'nın iki devletli çözüm konusundaki tutumunu yineledi. Türkiye'nin kalıcı barışın uygulanabilir yolunun iki devletli çözüm olduğu görüşünü koruduğunu belirten temsilci, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Temsilci sözlerini, “Filistin halkıyla omuz omuza durmaya devam edeceğiz” mesajıyla tamamladı.

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