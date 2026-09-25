Kırmızı kart hafif kalır bu barbara! Siyonist futbolcudan alçak gol sevinci

UEFA Uluslar Ligi B Grup 3'te Avusturya ile İsrail karşılaştı. Linz’deki Raiffeisen Arena’da oynanan kritik mücadelede Avusturya, 43. dakikada Romano Schmid’in penaltı golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıya daha hırslı başlayan İsrail, aradığı golü 55. dakikada Saied Abu Farchi’nin kafa vuruşuyla buldu.

Ancak 20 yaşındaki oyuncunun gol sonrası yaptığı sevinç skandala dönüştü. Abu Farchi, korner direğini yerinden sökerek eline aldı ve silahla ateş ediyormuş gibi bir kurguyla golünü kutladı.

Sarı kartı bulunan genç futbolcunun bu provokatif ve tehlikeli gol sevinci, karşılaşmanın hakemi Georgi Kabakov’un gözünden kaçmadı. Hakem hiç tereddüt etmeden cebinden ikinci sarı kartı çıkararak Abu Farchi’yi kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

Sahada 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Avusturya, aradığı fırsatları son dakikalarda buldu. Ev sahibi ekip 90’da Phillipp Mwene ve 90+3’te Sasa Kalajdzic’in golleriyle sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Gördüğü kırmızı kart yüzünden takımını yalnız bırakan ve mağlubiyetin baş mimarı olan Abu Farchi, bir sonraki resmi maçta forma giyemeyecek. Öte yandan, korner direğiyle yapılan silahlı kutlama sembolünün UEFA Disiplin Kurulu tarafından ayrıca incelemeye alınıp alınmayacağı bilinmiyor.