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Çatıda korku dolu anlar

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AA Giriş Tarihi:

Çatıda korku dolu anlar

Konya'da izolasyon yaptığı çatıda yangın çıkan ustayı itfaiye ekibi kurtardı. Sağlık ekiplerince muayene edilen ustanın iyi olduğu öğrenildi.

#1
Foto - Çatıda korku dolu anlar

Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatısında izolasyon çalışması yapılırken yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

#2
Foto - Çatıda korku dolu anlar

Bina tahliye edilirken, çatıda bulunan usta alevlerin arasında kaldı. Usta, itfaiye aracının merdiveniyle indirildi. Sağlık ekiplerince muayene edilen ustanın iyi olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Çatıda korku dolu anlar

Söndürme çalışmalarına destek için Beyşehir'de faaliyet gösteren bazı firmalara ait beton mikserleri de bölgeye sevk edildi.

#4
Foto - Çatıda korku dolu anlar

Çatıda oksijen tüplerinin olduğu ve patlama ihtimali bulunduğu iddiaları üzerine polis ekipleri binanın çevresini boşalttı. Yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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