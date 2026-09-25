  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi Yunan basınında S-400 ve F-35 depremi! En büyük içeceği çocuk kanı olan Starbucks batıyor Guterres’ten İsrail’e UNRWA tepkisi: 400 çalışan hayatını kaybetti Yunanistan yine ateşle oynuyor! Aile kurumu son sürat çöküyor! 1 yılda 100 bin baba evden uzaklaştırıldı! Erdoğan'a hakaret etmişti böyle aşağılandı: Türkiye'den Netanyahu'ya üçüncü katip düzeyinde yanıt 25 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 25 Eylül 2017: Abdulkadir Yüksel (Belediye Başkanı, Milletvekili) Şi’den Beyaz Saray’da ticaret açıklaması: ABD ile yeni düzenlemede anlaştık
Kültür - Sanat Tüm gelirleri Filistin'e bağışlanacak: ABD’li Rapçının yaptığını bizim 'Mega Fiyasko'lar yapamadı
Kültür - Sanat

Tüm gelirleri Filistin'e bağışlanacak: ABD’li Rapçının yaptığını bizim 'Mega Fiyasko'lar yapamadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tüm gelirleri Filistin'e bağışlanacak: ABD’li Rapçının yaptığını bizim 'Mega Fiyasko'lar yapamadı

Filistin’i savunan açıklamaları nedeniyle İngiliz sanatçı Ed Sheeran’ın turnesinden çıkarılan ABD’li rapçi Macklemore, gelirleri Filistin’e bağışlanacak "Özgür Filistin Turnesi" başlatma kararı aldı. Macklemore’ın söz konusu hamlesi konserlerinde Filistin için tek kelime edemeyen Tarkan ve diğer muhalif sanatçıları akıllara getirdi.

ABD’li rapçi Macklemore, bu ayın başlarında sahnede yaptığı Filistin yanlısı açıklamalar nedeniyle Ed Sheeran’ın "Loop Tour" turnesinden çıkarılmasından günler sonra "Free Palestine" adlı bir turne gerçekleştireceğini duyurdu. Gerçek ismi Benjamin Haggerty olan Amerikalı sanatçı, gelecek ay Dublin’de başlayarak Paris ve Londra’da devam edecek turneden elde edilecek gelirlerin Filistinlileri destekleyen kuruluşlara aktarılacağını söyledi.

Macklemore, "Son birkaç hafta, bize son 3 yılda bir şeylerin değişmiş olduğunu gösterdi.Filistin’in özgürleşmesi, bu çağrıyı sansürlemeye çalışan milyarderlerin gücü ve bugün sanatçılardan ne beklediğimiz konusunda kolektif bir uyanış yaşandı. Yıl 2026. Artık bir soykırım sürerken siyasetten uzak durmak işe yaramıyor. İnsanlar, sanatçılardan ortaya çıkmalarını, toplum içinde yer almalarını istiyor. Sahneyi sadece eğlence için değil, daha fazlası için kullanmalarını bekliyor. Özgür Filistin çağrısı susturulmaya çalışıldığında buna karşı çıkmalarını istiyor" ifadelerine yer verdi.

MEGA FİYASKO

Macklemore’nin gösterdiği insani tavır, başta Tarkan olmak üzere kendilerini ‘mega’, ‘süper’, ‘efsane’ gibi isimlerle yücelterek, küçük ve dar bir sınıfı eğlendirip parasına para katmaktan başka bir özelliği olmayan bizim sözde sanatçıları akıllara getirdi. Hiçbirinin ABD’li bir rapçi kadar insani tavır gösterip mazlumların yanında olduklarını söylememesi “Sizden olsa olsa ‘mega fiyasko’ olur” yorumlarını da beraberinde getirdi.

'Hallederiz Buket' böyle halletmiş! 5 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı
'Hallederiz Buket' böyle halletmiş! 5 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

Gündem

'Hallederiz Buket' böyle halletmiş! 5 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

Numan Kurtulmuş'tan ‘terörsüz Türkiye’ ve 'erken seçim' açıklaması: PKK silah bırakmadan yasa uygulanmayacak
Numan Kurtulmuş'tan ‘terörsüz Türkiye’ ve 'erken seçim' açıklaması: PKK silah bırakmadan yasa uygulanmayacak

Gündem

Numan Kurtulmuş'tan ‘terörsüz Türkiye’ ve 'erken seçim' açıklaması: PKK silah bırakmadan yasa uygulanmayacak

Kurban kesip adak adadı, işler değişti! Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat masasına yatıyor
Kurban kesip adak adadı, işler değişti! Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat masasına yatıyor

Kültür - Sanat

Kurban kesip adak adadı, işler değişti! Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat masasına yatıyor

‘Hallederiz Buket’in uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kokocu çıktı
‘Hallederiz Buket’in uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kokocu çıktı

Gündem

‘Hallederiz Buket’in uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kokocu çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23