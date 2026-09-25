Tüm gelirleri Filistin'e bağışlanacak: ABD’li Rapçının yaptığını bizim 'Mega Fiyasko'lar yapamadı

ABD’li rapçi Macklemore, bu ayın başlarında sahnede yaptığı Filistin yanlısı açıklamalar nedeniyle Ed Sheeran’ın "Loop Tour" turnesinden çıkarılmasından günler sonra "Free Palestine" adlı bir turne gerçekleştireceğini duyurdu. Gerçek ismi Benjamin Haggerty olan Amerikalı sanatçı, gelecek ay Dublin’de başlayarak Paris ve Londra’da devam edecek turneden elde edilecek gelirlerin Filistinlileri destekleyen kuruluşlara aktarılacağını söyledi.

Macklemore, "Son birkaç hafta, bize son 3 yılda bir şeylerin değişmiş olduğunu gösterdi.Filistin’in özgürleşmesi, bu çağrıyı sansürlemeye çalışan milyarderlerin gücü ve bugün sanatçılardan ne beklediğimiz konusunda kolektif bir uyanış yaşandı. Yıl 2026. Artık bir soykırım sürerken siyasetten uzak durmak işe yaramıyor. İnsanlar, sanatçılardan ortaya çıkmalarını, toplum içinde yer almalarını istiyor. Sahneyi sadece eğlence için değil, daha fazlası için kullanmalarını bekliyor. Özgür Filistin çağrısı susturulmaya çalışıldığında buna karşı çıkmalarını istiyor" ifadelerine yer verdi.

MEGA FİYASKO

Macklemore’nin gösterdiği insani tavır, başta Tarkan olmak üzere kendilerini ‘mega’, ‘süper’, ‘efsane’ gibi isimlerle yücelterek, küçük ve dar bir sınıfı eğlendirip parasına para katmaktan başka bir özelliği olmayan bizim sözde sanatçıları akıllara getirdi. Hiçbirinin ABD’li bir rapçi kadar insani tavır gösterip mazlumların yanında olduklarını söylememesi “Sizden olsa olsa ‘mega fiyasko’ olur” yorumlarını da beraberinde getirdi.