İBB’de zaman ayarlı kadrolaşma! Militana kadro emekçiye mobbing

Buğra Kardan İstanbul

Paçalarından şaibe akan belediye başkanlarının tutuklanıp görevden el çektirilmesi üzerine Bayrampaşa, Beykoz, Üsküdar ve Adalar’da yapılan seçimlerden AK Parti’nin galip çıkması; sıranın da İBB’ye gelmesi yönetimi paniğe sevk etti. Ekrem İmamoğlu’nun ‘Ahmak’ davasından aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanacağını, bu yüzden yeni yönetimi belirlemek için seçime gidileceğini, koltuğun altından kayacağını gören Başkan Vekili Nuri Aslan, belediyeye kene gibi yapışan yandaşlarının yerlerini sağlamlaştırırken emekçilere kan kusturmaya başladı. Aslan’ın talimatıyla CHP/YP militanlarına kadro, rütbe dağıtılarak kalkan örüldü. İSMEK’te idareci olarak görevlendirilen isimleri koruma altına alacak adımlar atıldı. AK Parti döneminde işe alınmış olan çalışanlara ise mobbing arttı. İSMEK’te tek tek görüşülen büyük bölümü başörtülü olan çalışanların işten çıkarılmakla, maaş ve pozisyon kaybıyla karşı karşıya kalmakla tehdit edilerek farklı görevlere ya da birimlere gitmeye zorlandıkları öğrenildi.

İSTANBUL’U TALAN EDİYORLAR

Ayrıca Aslan’ın giderayak kendisine yakın isimlere yüksek maaşlar bağladığı,önemli mevkiler vermesi, makam otomobilleri tahsis etmesi, ballı ihaleler akıttığı duyumu alındı. İBB’de yeniden AK Parti dönemi başlayacağını anlayınca kasayı boşaltma, kadrolaşmanın dibine vurma cihetine giden Nuri Aslan’a tepki sel oldu. Seçimlerin yapılmasını iple çeken İstanbullulardan “Belediyede devam eden vurgunlar, kayırmalar, tasfiyeler artık durdurulsun” sesleri yükseldi. Siyasiler de Nuri Aslan ve ekibinin yangından mal kaçırma telaşına düştüğünü vurguladılar. Kadrolaşma ve kıyım, Aslan ve ekibinin yangından mal kaçırma telaşı olarak değerlendirildi.

Akit’e konuşan İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, şunları söyledi: “Başta İSMEK olmak üzere İBB çalışanlarının mağduriyetlerini duyuyoruz. Baskı, işten çıkarma haberlerini alıyoruz. CHP’li yönetimin örgütlerin desteklerine ihtiyaç duyduğunda kendinden olmayanlara eziyet etme, kendinden olanlara yer açma gayretinde olduğu açık. Bu yönetimin İBB’ye gelir gelmez ortaya koyduğu haksız uygulamalar hatırlarda. Anladığımız kadarıyla tekrar örgütlere hoş görünme kaygısı var. Seçim döneminde daha belirgin hâle gelen bu kaygıdan ötürü örgütlerden gelenler kadro alıyor, korunuyor.”

GERİDE KÖTÜ MİRASLARI KALACAK

İBB AK Parti Meclis Üyesi Meryem Karaköse de, şunları dile getirdi: “Hizmetsiz kalan belediyelerin büyük bölümü AK Parti’ye geçti. Doğal olarak mevcut İBB yönetimini korku sardı. Çünkü İmamoğlu’nun yargılandığı davalar var. Yakında muhtemelen bu davalardan birinde onama kararı çıkacak ve İmamoğlu ceza alacak ve yeni İBB Başkanı seçilecek. O seçimi de AK Parti’nin kazanma ihtimali güçlü. Yönetimce bu senaryo ele alınarak belediyede görevli yandaşlar koruma altına alınıyor. Birilerine kadro ya da rütbe veriliyor. Birilerine de mobbing uygulanıyor. Örneğin İSMEK’te büyük bir baskı var. Çünkü bankamatik elemanlarına sıfat vermek gerekiyor. CHP’li yönetimde AK Parti’ye kötü bir miras bırakma derdi var.”

İSMEN CHP’DE, RUHEN YP’DE

İBB AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Aksu da şunları belirtti: “İmamoğlu’yla aynı yönde ilerleyen Aslan ve ekibinin hatası çok. Öteden beri kendi yandaşlarını kayırıyor. Şovlar ve reklamlar ise durmuyor. Aslan ve ekibinin CHP’ye de YP’ye de yaranma derdinde olduğu kati. Aslan’ın durumu vahim. Güya Kılıçdaroğlu’na, CHP’ye bağlısın. Ama Kılıçdaroğlu, o büyük muhabbet duyduğun İmamoğlu için ‘Aklanıp gelsin’ diyor. İmamoğlu’nun yargılandığı davanın siyasi olmadığını beyan ediyor. İmamoğlu da Kılıçdaroğlu’na ‘Saray kayyumu’ yakıştırmasında bulunuyor. Sen nerede konumlanıyorsun’ sorusunu soruyorum. Yani Aslan’ın ismen CHP’de, ruhen YP’de olduğunu görüyoruz. Aslan’ın bizi de başkalarını da kandırmasına imkân yok. O nedenle bir liralık şovlar yapmanın anlamı yok. Bunu İstanbullular yemez.”

BAY KEMAL GEREĞİNİ YAPSIN!

Emrinde bulunan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve ekibinin yaptığı zulümlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessiz kalmaması ve gereğini yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun, CHP’li görünen fakat Ekrem İmamoğlu’nun sözünden çıkmayan Aslan’a ya “zulmü bitir” ya da “git” demesi gerektiği ifade ediliyor.