  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bırakın savaşları durdurmayı salona koltuk bile alamamışlar! İşte Erdoğan’ın reform çağrısının özeti: BM’nin hal-i pürmelali! Komünist Çin, uydu görüntülerinde toplama kamplarını bulanıklaştırıyor! Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı Bakan Kurum’dan Şanlıurfa depremi sonrası ilk açıklama Dolandırıcılar sahte kampanya ve sitelere sarıldı! iPhone 18 üzerinden vurgun tuzağı! Norveç Filistin’i yalnız bırakmadı: 13 milyon dolarlık insani yardım ABD’ye ve müttefiklere net mesaj: Kuzey Kore’den nükleer rest Yunan ordusunda kan donduran Türk nefreti! Bakın askerlere ne öğretiyorlar? Son dakika! MSB’den Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail'e uyarı: İzin vermeyiz! Ankara’da yine sel, yine çile!
Gündem “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine” karşı çıkmıştı! ‘Ahlak olmasın’ dersen oğlun da vurguncu olur
Gündem

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine” karşı çıkmıştı! ‘Ahlak olmasın’ dersen oğlun da vurguncu olur

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine" karşı çıkmıştı! ‘Ahlak olmasın’ dersen oğlun da vurguncu olur

2011 yılında hazırlanan yeni anayasa önerisi raporundan ilköğretimde zorunlu olan Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin kaldırılması için kampanya yürüten dönemin TÜSİAD Yönetim kurulu Başkanı Ümit Boyner’in oğlunun yolsuzluk ve kara para aklamaktan gözaltına alınması ilginç bir ironiye sebep oldu. Din ve ahlak dersine karşı çıkan Boyner’in oğlunun İBB yolsuzluğu kapsamında derdest edilmesi, “Ahlak, vicdan herkese lazım. Ahlaka gerek yok diyenin evladı da böyle olur” yorumlarına yol açtı.

 HABER MERKEZİ 

Son dönemde peşi sıra patlak veren rezaletler, ahlak ve maneviyatın önemi bir kez daha gözler önüne serdi. TÜSİAD Başkanı olduğu dönemde, Yahudi, Ermeni ve Rotaryenlerin ağırlıkta olduğu bir ekiple hazırladığı Anayasa taslağına, “Nüfus cüzdanlarından ‘din’ hanesinin çıkarılması, okullarda din kültürü dersinin kaldırılması ve Diyanet İşleri Başkanlığının adeta işlevsiz hale getirilmesi” gibi garip talepler serpiştiren dönemin TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak yolsuzluk ve kara para aklamaktan gözaltına alındı.

Hazırladığı TÜSİAD destekli anayasa taslağına ayrıca öğretmen, hakim, savcı, polis, asker gibi mesleklerde başörtülülere yasaklama isteyen Boyner’in, boş CV’sine rağmen İBB’de Etkinlikler Müdürü yapılan ve İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda derdest edildi.

 

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, “yolsuzluk”, “suç gelirini aklamak” ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yargılanan ve henüz ifadesi alınmadığı için yakalama kararı çıkarılan Mithat Sinan Bolak, dün sabah 05.00'te İngiltere'den uçakla geldiği İstanbul Havalimanı'nda, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında arandığı anlaşılınca apar topar gözaltına alındı. Conventuel rahibeleri tarafından kurulan İngiliz Kız Ortaokulu mezunu olan ve din-ahlak derslerine karşı çıkar Ümit Boyner’in oğlunun, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu kaynaklarını talan etmekten yakalanması “Ahlak herkese lazım” yorumlarını beraberinde getirdi.

Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı
Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı

Gündem

Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sdm

beter olsunlar ki olcaklarda...

Ali

Bunlardavar damarı yokki
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23