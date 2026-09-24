“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine” karşı çıkmıştı! ‘Ahlak olmasın’ dersen oğlun da vurguncu olur

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Son dönemde peşi sıra patlak veren rezaletler, ahlak ve maneviyatın önemi bir kez daha gözler önüne serdi. TÜSİAD Başkanı olduğu dönemde, Yahudi, Ermeni ve Rotaryenlerin ağırlıkta olduğu bir ekiple hazırladığı Anayasa taslağına, “Nüfus cüzdanlarından ‘din’ hanesinin çıkarılması, okullarda din kültürü dersinin kaldırılması ve Diyanet İşleri Başkanlığının adeta işlevsiz hale getirilmesi” gibi garip talepler serpiştiren dönemin TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak yolsuzluk ve kara para aklamaktan gözaltına alındı.

Hazırladığı TÜSİAD destekli anayasa taslağına ayrıca öğretmen, hakim, savcı, polis, asker gibi mesleklerde başörtülülere yasaklama isteyen Boyner’in, boş CV’sine rağmen İBB’de Etkinlikler Müdürü yapılan ve İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda derdest edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, “yolsuzluk”, “suç gelirini aklamak” ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yargılanan ve henüz ifadesi alınmadığı için yakalama kararı çıkarılan Mithat Sinan Bolak, dün sabah 05.00'te İngiltere'den uçakla geldiği İstanbul Havalimanı'nda, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında arandığı anlaşılınca apar topar gözaltına alındı. Conventuel rahibeleri tarafından kurulan İngiliz Kız Ortaokulu mezunu olan ve din-ahlak derslerine karşı çıkar Ümit Boyner’in oğlunun, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu kaynaklarını talan etmekten yakalanması “Ahlak herkese lazım” yorumlarını beraberinde getirdi.