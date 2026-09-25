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Spor Fenerbahçe duyurdu! Azerbaycan'da hazırlık maçı oynanacak
Spor

Fenerbahçe duyurdu! Azerbaycan'da hazırlık maçı oynanacak

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Fenerbahçe duyurdu! Azerbaycan'da hazırlık maçı oynanacak

Fenerbahçe lige verilen milli arada kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz PFK ile hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya dair ayrıntıları da açıkladı.

Süper Lig’e verilen milli arada Fenerbahçe hazırlık maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Kardeş ülke Azerbaycan'da Turan Tovuz PFK ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçına dair yaptığı açıklama şöyle:

 "Futbol A Takımımız, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz PFK ile hazırlık maçında karşılaşacaktır.

Karşılaşma, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı’nda saat 19.00’da (Azerbaycan saatiyle 20.00) başlayacaktır."

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