Fenerbahçe duyurdu! Azerbaycan'da hazırlık maçı oynanacak
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Fenerbahçe lige verilen milli arada kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz PFK ile hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya dair ayrıntıları da açıkladı.
Süper Lig’e verilen milli arada Fenerbahçe hazırlık maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Kardeş ülke Azerbaycan'da Turan Tovuz PFK ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçına dair yaptığı açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımız, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz PFK ile hazırlık maçında karşılaşacaktır.
Karşılaşma, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı’nda saat 19.00’da (Azerbaycan saatiyle 20.00) başlayacaktır."