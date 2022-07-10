Sultan Kara 2015'te zulmü böyle anlatmıştı! Sen helalleştin, ya intihar edenler, boşananlar?

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Kılıçdaroğlu ile "helalleşen" Kara, CHP Genel Başkanı için, "Beni dikkatle dinledi, zaman zaman duygulandı." dedi.

28 Şubat darbesinin baş mimarı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu güzelleyen Kara, "Beden dili ile çok fazla üzüntü duyduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

İntihar edenlerle, boşananlar ne olacak?

Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile samimiyet pozları veren Sultan Kara, 2015 yılında darbe sürecini anlatırken, darbecilerin yuva dağıttığını ifade etmişti. Sultan Kara, yaşadığı sıkıntılar sonucu boşananlar olduğunu belirtirken, intihar olaylarının yaşandığını aktarmıştı.

Sultan Kara / 2015

Arkadaşlarımızın çalışma koşulları ellerinden alındı, sosyal güvenlikle ilgili hak mağduriyetleri oluştu. İntihar edenler, boşananlar oldu. Yıllarca psikolojik tedavi görenler oldu.

Bugünlerin geleceğini biliyorduk, biraz uzun sürdü. 17 yıl sonra haklar geri teslim edilmeye başlandı. MEB'in ara dönemlerde çıkardığı aflar ne yazık ki 28 Şubat mağdurlarına o dönem uzanamadı. Daha sonra benim gibi 28 Şubat'ta atılmış öğretmenlere hak tanındı. Geç kalındı ama bir hak teslimi gerçekleşti.