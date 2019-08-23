Sultan Alparslan'ın diyarı 948. yılı kutlama etkinliklere hazır

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlama etkinliklerinin düzenleneceği alanda titizlikle yürütülen çalışmalar tamamlandı. Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt'te yapılan "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" etkinlikler için hazır hale getirildi. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlama etkinliklerinin düzenleneceği alanda titizlikle yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt'te yapılan "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" etkinlikler için hazır hale getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve binlerce kişinin katılması beklenen etkinliklerin düzenleneceği Danişmentgazi Mahallesi'ndeki 70 bin metrekarelik alanda, giriş kontrol ünitesi, 250 otobüslük otopark, protokol otoparkı, 1071 adımlık 250 metre uzunluğunda fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı ile protokol dinlenme yerleri yapıldı.

Okçular Vakfı tarafından da 1071 Zafer Anıtı'nın bulunduğu bölgede Etnospor branşları için bölümler oluşturuldu.

Malazgirt Kaymakamlığı ile belediye tarafından ilçe merkezinde de yapılacak etkinliklerin hazırlıkları devam ediyor. Kutlama programı, yarın yapılacak geleneksel çocuk oyunları, menzil okçuluğu müsabakaları, at biniciliği, mehter konseri, aşık atışma gibi etkinliklerle başlayacak.

İl dışından gelenler evlerde misafir edilecek

Muş ve Malazgirt belediyeleri, il dışından Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine katılacak misafirlerin, kalacak yer sorunu yaşamamaları için "Evimiz evinizdir" projesi başlattı.

Kutlamaların sıkıntı yaşanmadan tamamlanması için tüm detayların düşünüldüğü kentte, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için imkanlar seferber edildi.

Tüm otel, misafirhane, yurt gibi konaklama yerlerinin vatandaşların hizmetine sunulduğu Muş'ta, buna rağmen kalacak yer bulamayanların vatandaşlar belediyelerin organizasyonuyla evlerde misafir edilecek.

"İnsanların mutlu ayrılması için hazırlıklar tamamlandı"

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ülke olarak Malazgirt Zaferi'nin 948. yılını görkemli şekilde kutlayacaklarını söyledi.

Kutlama alanındaki çalışmalarda ve etkinliklerle ilgili hazırlıklarda bir sıkıntının yaşanmadığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu yıl on binlerce vatandaşımızı Malazgirt'e bekliyoruz. Vatandaşların töreni en iyi şekilde geçirerek güler yüzlü ve mutlu ayrılmaları için tüm imkanları seferber ettik. Geçen yıldan farklı gölgelik, peyzaj, ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yaptık. Bu yıl faaliyetlerimiz 26 Ağustos ile sınırlı değil. 24-25 Ağustos'u kapsayacak birçok faaliyetimiz olacak. Yetişkinlerimiz ve çocuklarımız ata binmeyi ve okçuluğu deneyecek. Anıt alanında da ulusal sanatçılarımızın katılacağı konserlerimiz olacak."

Tüm vatandaşları 26 Ağustos'taki törene ve 24-25 Ağustos'ta yapacakları etkinliklere davet eden Yalçın, alana kurulan çadırlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet sanatçılarının hünerlerini sergileyeceğini aktardı.

Yalçın, çevre yolunu da milli parka bağlantılı şekilde tamamladıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımız geçen yıla göre tören alanına daha rahat ulaşabilecek. Alanın görsel anlamda en güzel birimi fetih yolu. Fetih yolunu 1071 adım olarak tasarladık. Fetih kapımız var. Fetih yolunu 16 Türk devletimizin bayraklarıyla süsledik. Vatandaşımız 1071 adım sonra tören alanına ulaşabilecek. Bu da onlar için güzel bir hatıra olacak." diye konuştu.